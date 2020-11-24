Операторов связи накажут за неисполнение требований «суверенного Рунета»

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский внесли в парламент законопроект № 1061159-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым вводится административная ответственность для нарушителей требований федерального закона 90-ФЗ «О суверенном Рунете». Поправки коснутся операторов связи, а также владельцев точек обмена трафиком.

Согласно документу, нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей». Речь здесь, судя по всему, идёт о государственных DPI, которые смогут более углублённо исследовать трафик и блокировать ту информацию, которую в данный момент не всегда удаётся скрыть от любопытных россиян.

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. Также возможна приостановка лицензии операторов на срок до 90 дней.

Практически сразу на появление законопроекта отреагировал Роскомнадзор, написавший в пресс-релизе:

«В России устанавливается ответственность операторов связи за обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. С принятием внесенных в Госдуму поправок в КоАП России операторы могут быть оштрафованы за неисполнение Федерального закона № 90-ФЗ. Одна из основных целей закона – обеспечение стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Чтобы обеспечить устойчивость российского сегмента сети Интернет, операторы должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Отказ от предоставления одним оператором может поставить под угрозу связность сети в целом».

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Ещё одной целью 90-ФЗ Роскомнадзор видит «централизованный мониторинг и защиту граждан от информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации (детская порнография, пропаганда наркотиков и наркомании, суицида, материалы экстремисткой направленности и т.п.)».

Очевидно, надзорное ведомство было в курсе поправок задолго до того, как законопроект был внесён в парламент. Однако вышеперечисленные поправки — это далеко не всё, чего коснётся инициатива Боярского-Хинштейна.

Так, одна из новых статей, которая вносится в КоАП — 13.42 — предусматривает наказание за нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком.

Согласно ей, неисполнение собственником или иным владельцем точки обмена трафиком обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования точки обмена трафиком, а равно нарушение установленного порядка направления уведомлений о начале осуществления указанной деятельности, — влечет наложение административного штрафа на физических лиц -от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Нарушение собственником или иным владельцем точки обмена трафиком установленных требований к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, — влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Неисполнение оператором связи, собственником или иным владельцем технологических сетей связи, организатором распространения информации в сети «Интернет», имеющих уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязанности по использованию точек обмена трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком для передачи сообщений электросвязи, -влечет наложение административного штрафа на физических лиц -от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Повторное нарушение влечёт штраф, соответственно, 50-200 тысяч рублей, 50-100 тыс.руб, 300-500 тыс.руб, 800-1000 тыс.руб.

Подключение собственником или иным владельцем точки обмена трафиком к точке обмена трафиком сетей связи, владельцы которых не обеспечивают реализацию установленных в соответствии с федеральным законом требований к сетям и средствам связи для проведения уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, и (или) не принимают меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий, — влечет наложение административного штрафа на физических лиц -от одной тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от шестидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вообще внесённый в Госдуму законопроект представляет собой достаточно объёмный документ, вносящий множество новых «штрафных» статей в КоАП. В частности,

13.43. «Неисполнение обязанности по использованию в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов, соответствующих доменным именам технических и программных средств (в том числе средств связи), функционирующих в соответствии с установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти требованиями, а также национальной системы доменных имен»;

13.44. «Нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи общего пользования»;

части 3 и 4 в статью 19.7.10 «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

Все они предусматривают многотысячные штрафы.

«Только в этом году противоправный контент был удален на более чем 24 тысячах сайтов с детской порнографией, 18 тысячах – с пропагандой наркотиков, 21 тысячах – суицидальной тематики, 188 тысячах – с экстремистской информацией. В случае же не удаления необходимо оперативное ограничение доступа к этой информации всеми операторами связи (более 11 тыс.)», — сообщает Роскомнадзор.

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