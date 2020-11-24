Оператора системы взаимодействия с властями выбирают через госзакупки

На сайте госзакупок Минцифры разместило тендер на «оказание услуг по передаче неисключительных прав и обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы программного обеспечения в целях проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех»». Одним из первых на закупку обратил внимание «Ъ».

Максимальная цена контракта — 900 млн рублей. Дата проведения аукциона в электронной форме — 8 декабря 2020 года.

Победитель, который получит статус оператора «Гостеха», должен до 31 мая 2022 года создать платформу для «организации производственного и технологического процесса разработки ПО», на базе которого будет строиться вся система. Платформа должна поддерживать работу не менее 100 млн человек и обеспечивать единовременное нахождение на ней 120 тыс. пользователей.

Как объяснил «Ъ» источник в правительстве, речь идет о покупке программного решения, которое станет ядром для экосистемы «Гостеха». По его словам, у крупнейших компаний, которые претендовали на статус оператора платформы, уже есть готовое ядро, поэтому Минцифры решило купить лицензию, а не заказывать дорогостоящую разработку с нуля:

«900 млн руб.— это наш потолок, больше в правительстве на ядро выделить не могут».

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Ранее эксперты оценивали разработка такой системы с нуля в 4–6 млрд руб. бюджетных денег.

«ГосТех» — это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Предполагается, что на ней будут представлены сервисы аренды госимущества и кадастрового учета недвижимости, а также система получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования.

Исходно эксперимент по ее созданию планировался на базе разработок Сбербанка, который хотел управлять системой, но ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» в письме премьеру Михаилу Мишустину предложили и собственные решения. «ВТБ поддерживает конкурентный доступ участников рынка к созданию государственных IT-платформ»,— сказали в банке, добавив, что там «внимательно анализируют и изучают документацию».

До конца 2021 года Минцифры хочет провести эксперимент по переводу государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех» на базе разработок Сбербанка. С точки зрения защиты персональных данных — это сомнительная затея https://t.co/5YpUqvP0j7 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) June 15, 2020

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Тендер на разработку и обслуживание такого политически нагруженного IT-проекта — практически единственный законный способ выбора поставщика, полагает заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов. «Цена с точки зрения мировой практики разработки IT-систем занижена, в этом и заключается основной риск для программы, так как потенциальные победители тендера не разрабатывали нечто подобное под заказ и не знают всех подводных камней»,— добавляет он.

Низкая стоимость проекта удивляет и других опрошенных «Ъ» экспертов. «Для сравнения, на десять крупнейших ГИС в стране ежегодно тратится 20 млрд руб.»,— подчеркивает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Он предполагает, что Минцифры так хочет разрешить конфликт Сбербанка, ВТБ, «Ростелекома» и «Почты России» за право стать оператором «Гостеха».

«Не исключено, что в результате потенциальные подрядчики уведут цену аукциона в ноль и Минцифры получит IT-систему бесплатно»,— отмечает Бегтин.

С этим доводом соглашается источник в одной из крупнейших IT-компаний. Большие совместные проекты с государством — инвестиции в будущее, и если разработка платформы не принесет прибыли, то она монетизируется в будущем, полагает он, ведь оператор «фактически навечно получает крупнейшего клиента — государство, а также доступ к данным огромного количества физлиц и юрлиц».

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