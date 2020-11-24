Мэрия составит «цифровые профили» москвичей по их поездкам, штрафам и онлайн-активности

Мэрия Москвы разработает систему, которая будет собирать детальный «цифровой профиль» пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на «городских объектах».

«Обогащённый профиль» пользователя будет включать в себя данные о задолженности и штрафах, информацию о проездном документе и соцкарте, система будет сопоставлять это с информацией из общественных точек доступа к Wi-Fi и от операторов, отслеживать «территориальные запреты» и «медицинские нарушения», а также учитывать данные соцопросов в разрезе отдельных районов города. Информацию об этом «Открытые медиа» обнаружили в материалах к закупке, которую выложил Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Речь идёт о развитии ИС СТАТС, в 2020—2021 годах. Начальная цена работ составляет 280 миллионов рублей.

🤖 Мэрия Москвы будет вычислять «лояльность» москвичей и фиксировать её в специальном «цифровом профиле», который заведут на каждого москвича, обнаружили «Открытые медиа». В это досье попадут и многие другие параметры, включая данные о допущенных… https://t.co/m2qLV26oGI — Открытые медиа (@OpenMedia_io) November 24, 2020

«РосКомСвобода» в 2018 году писала о подобной закупке, которая также касалась развития СТАТС. Тогда система должна была мониторить посещаемость интернет-ресурсов, выявлять требующие оптимизации разделы в них, наблюдать за изменением аудитории интернет-посетителей и т.п. В целом это касалось аналитики, связанной с оптимизацией работы тех или иных городских онлайн-сервисов, в основном — информационных и нацеленных на коммуникацию с жителями города.

Сейчас при помощи СТАТС мэрия уже может собирать детальную статистику и составлять «портрет» пользователей, учитывая их пол, возраст, уровень дохода и связи с другими пользователями, например объединять в одну группу супружеские пары и детей, а также идентифицировать пользователей по цифровому отпечатку, то есть по уникальным свойствам конкретного смартфона или компьютера.

Объявленный тендер подразумевает масштабное расширение возможностей сбора информации о жителях, следует из закупочной документации. Заявленной целью доработки является «создание инструментов непрерывного мониторинга активности пользователей на территориях и объектах города Москвы», включая разработку «профилей активности по направлениям деятельности», «оперативное выявление возникающих трендов», «получение детальной аналитики и интегральных показателей по различным сферам деятельности пользователей» и «возможность оперативного реагирования на изменения ситуации в городе».

Как подчёркивается в документации, все собираемые данные являются обезличенными и привязываются к уникальному идентификатору профиля, не содержащему такие данные как Ф. И.О. или место рождения.

Для этого поставщик должен будет расширить хранилище данных, модернизировать подсистему сбора, обработки и загрузки данных из новых источников. Будут загружаться данные о действующих разрешениях и ограничениях, оплате услуг и штрафов. Будет отслеживаться «лояльность», участие в событиях, нарушения и задолженности. Расшифровки термина «лояльность» в документации не приводится.

Модуль «обогащения данных» должен будет обеспечивать «сопоставление и привязку» данных базовых профилей москвичей с данными Wi-Fi сессий в общественном транспорте, разрешений в части доступа к территории или объектам, обращений и результатов соцопросов по вопросам здравоохранения, образования, ЖКХ и работы общественного транспорта, а также обращений, связанных с личным автотранспортом и участием в городских событиях.

Помимо этого, будут сопоставляться данные нарушений правил дорожного движения и парковки, оплаты проезда и парковки, регистрационных и медицинских нарушений и нарушений ограничений доступа к городским объектам, а также данные об оплате штрафов за эти нарушения.

Пользователи системы — сотрудники аппарата мэрии Москвы — смогут отбирать и сегментировать данные по группам и категориям граждан, «признакам степени лояльности», типам обращений. Ситуационная панель должна отображать карту города и все вышеперечисленные данные и объекты и обеспечивать навигацию на карте «с масштабированием и возможностью отображения данных вокруг отдельного объекта или района города.

«Это единая система слежки за москвичами, централизация всех данных о нас», — комментирует разработку технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров. По его словам, такое развитие системы мониторинга подразумевает связку профилей граждан с их активностью на территории города и соотношение их с перемещением по городу и другой доступной информацией. «То есть они будут пытаться строить цифровой профиль граждан вплоть до того, у кого какая домашняя станция, рабочая станция, как часто заходим в метро, где часто бываем, в какие бары ходим и так далее», — говорит Шакиров. По его словам, у такой системы есть информативная цель — имея перед собой обезличенные данные о москвичах, чиновники могут лучше планировать городскую инфраструктуру:

«Но, очевидно, что в такие системы всегда закладываются возможные механизмы слежки и данная система — не исключение. Я почти уверен, что информация в этой системе будет персонализирована вплоть до каждого гражданина, и, скорее всего, это можно будет в какой-то момент купить на чёрном рынке, как сейчас можно купить информацию с камер видеонаблюдения с автоматическим распознаванием лиц».

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Однако директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев, изучивший сведения о закупке мэрии Москвы, считает обоснованными «опасения про злоупотребления и выход за пределы полномочий, как системное со стороны властей, так и со стороны отдельных сотрудников».

В Москве с 2012 года развернута система «Умный город», данные которой позволяют властям следить за передвижениями горожан. В рамках системы используются данные с камер видеонаблюдения на подъездах домов и в общественных местах, данные сотовых операторов, систем такси и каршеринга и точек бесплатного вайфая, в том числе в московском метро.

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