Московские власти потратят 53 млн рублей на анализ онлайн-активности

РосКомСвобода, в очередной раз проводя мониторинг портала госзакупок, обнаружила тендер на «Выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей» в Москве. Заказчиком и разработчиком ТЗ выступил Департамент информационных технологий города Москвы. А пользователями разрабатываемой системы обозначены Аппарат Мэра и Правительства Москвы.

Начальная цена контракта — 52 952 000 рублей.

Это на текущий момент самая большая по цене закупка из тех, что мы исследовали в отношении госзаказов на анализ интернет-пространства. Сравнимый с этой суммой был тендер от Подмосковных чиновников на анализ соцсетей за 49,7 млн. рублей (с победителем заключён контракт на чуть меньшую сумму — 49,2 млн. рублей).

В техзадании также говорится, что «назначением информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности пользователей является повышение качества продвижения и популяризация контента информационных систем и ресурсов города Москвы, в том числе определение оптимальных площадок коммуникаций с посетителями и канала продвижения контента согласно определенному сегменту, к которому относится посетитель или интернет-ресурс».

Функциональным назначением Системы является:

• мониторинг посещаемости интернет-ресурсов;

• выявление разделов интернет-ресурсов, требующих оптимизации с точки зрения повышения посещаемости;

• мониторинг изменения аудитории интернет-посетителей;

• сегментация и кластеризация интернет-посетителей с возможностью выявления целевых групп;

• визуализация результатов анализа закономерностей и особенностей поведения интернет-посетителей в достаточном объеме для обеспечения принятия решений интернет-ресурсом относительно направлений развития;

• поиск неявных целевых групп путем построения взаимосвязей интернет-посетителей со схожим поведением;

• предоставление информации о поведенческом векторе интернет-посетителя для персонализации контентных блоков интернет-ресурсов.

Условное обозначение системы — ИС СТАТС.

Начало работ: с даты заключения государственного контракта на выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей. Окончание работ: не более 620 календарных дней со дня заключения Контракта. Источники финансирования – бюджет города Москвы.

Пользователи системы: сотрудники органов исполнительной власти города Москвы, включая лица, ответственные за принятие управленческих решений, аналитики, разработчики и владельцы интернет-ресурсов.

Основными целями развития Системы являются:

• обеспечение возможности предоставления внешним системам статистических данных по запросу, рассчитанных на основании логов действий интернет-посетителей;

• повышение уровня отказоустойчивости Системы с учетом роста объема поступающих данных в Систему;

• обеспечение возможности выявления причин, которые привели к целевому действию интернет-посетителя для предоставления информации о необходимости оптимизации функций интернет-ресурсов;

• обеспечение возможности выявления уникального интернет-посетителя в условиях отсутствия cookies в браузере интернет-посетителя;

• обеспечение возможности поиска целевых аудиторий через взаимосвязь интернет-посетителей, выявленной с помощью графов-связей по схожему поведению и прогноза поведенческих характеристик на основе логов действий интернет-посетителей;

• обеспечение предоставления своевременной информации о типе пользователя для внешних систем для реализации персонализации контентных компонент интернет-ресурсов.

Концептуальная схема ИС СТАТС:

В рамках выполнения работ по развитию ИС СТАТС должна быть модернизирована подсистема сбора данных, обеспечивающая проксирование трафика между посетителем и интернет-ресурсом, разработана подсистема предоставления данных, обеспечивающая предоставление данных внешним системам-потребителям.

«Информационная система мониторинга и анализа интернет активности пользователей должна обеспечивать в том числе процессы аналитической обработки информации на основе построения математических моделей (информационно-аналитическая система)», — также сказано в техническом задании.

Система должна обеспечивать:

— обработку не менее 50 запросов от разных пользователей в час на предоставление

— комфортное время реакции на действия пользователя для процессов формирования аналитической отчетности – не более 5 минут.

Расчетное количество пользователей системы — 100 человек, расчетное среднее количество одновременно работающих пользователей — 50 чел.

Дата окончания подачи заявок — 28.11.2018, дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе — 03.12.2018 г.

Мы проследим за всеми изменениями, которые будут происходить с данным тендером, и сообщим о том, кто в итоге станет исполнителем контракта, а также какой станет итоговая сумма.

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