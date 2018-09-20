Подмосковные чиновники за 49 млн.руб. закупают ПО мониторинга соцсетей

Проводя очередной мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила очень интересный тендер. Главное управление по информационной политике Московской области разместило заказ под названием «Оказание услуг по передаче прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение информационно-аналитической системы мониторинга реакции пользователей социальных сетей на ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей, а также мониторинга реакции пользователей на события в муниципальных образованиях Московской области, установке программного обеспечения и его техническому сопровождению». Кроме того, что этот контракт показывает, насколько серьёзно госчиновники стали относиться к социальным сетям, сразу бросается в глаза достаточно крупная сумма, которую из бюджета МО они готовы потратить — почти 50 миллионов рублей.

Стоимость контракта — 49 728 333 рублей, где услуги по установке ПО — 497 283 руб., оригиналы ПО — 49 231 050 рублей.

Дистрибутив программного обеспечения должно быть передано Заказчику на машинном носителе (CD/DVD-R) в одном экземпляре. «Документация, — говорится в тендере, — передается на бумажном носителе в двух экземплярах и на машинном носителе (CD/DVD-R) в одном экземпляре. Все документы на машинных носителях предоставляются в открытом структурированном формате (Office Open XML или OpenDocument Format), и должны быть доступны для редактирования».

«В настоящее время социальные сети стали ключевой средой оперативного распространения информации об основных общественно-политических событиях в жизни страны, — обосновывает приобретение данного ПО Заказчик. — Масштаб и скорость реакции пользователей социальных сетей на соответствующие информационные поводы становятся важнейшими составляющими оценки уровня информированности населения и помогают выявлять основные тенденции в изменении общественного мнения. Наличие оперативной онлайн-аналитики на их основе позволит повысить полноту и качество формируемых Главным управлением по информационной политике Московской области обзоров в целях информационного обеспечения Губернатора Московской области».

Этих целей чиновники Московской области планируют достичь с помощью ПО, которое проводит «мониторинг реакции пользователей сосетей на ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей, а также мониторинг реакции пользователей на события в муниципальных образованиях МО».

ПО должно учитывать сведения о количестве лайков, репостов, комментариев в отношении конкретных сообщений онлайн-СМИ или в отношении сообщений других пользователей в социальных сетях, давая оценку уровня их распространения и резонансности, а также оно должно «проанализировать социально-демографический состав и территориальное распределение аудитории их читателей».

Право использования программного обеспечения должно предусматривать право пользования программным обеспечением конечными пользователями – центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, их территориальными структурными подразделениями, государственными учреждениями Московской области, образованными для реализации отдельных функций государственного управления Московской областью, органами местного самоуправления Московской области. Территорией правомерного использования программного обеспечения является территория г. Москвы и Московской области.

Для установки программного обеспечения может использоваться лишь свободно распространяемая операционная система с открытым исходным кодом на базе GNU/Linux (например, CentOS 7, Debian 9, Ubuntu Server 16.04 или эквивалент).

В качестве источников информации социальных медиа выступают:

1. разделы пользователей и групп пользователей социальных сетей на площадках:

◦ vk.com,

◦ facebook.com,

◦ odnoklassniki.ru,

◦ plus.google.com;

2. дневники на площадках блогов и микроблогов:

◦ twitter.com,

◦ instagram.com;

3. видеоблоги на видеохостингах:

◦ YouTube.com;

4. сообщения в мессенджерах:

◦ Telegram.

Для каждого сообщения социальных медиа, выгружаемого из хранилища сообщений Единой информационной системы учета и анализа сообщений в средствах массовой информации (ЕИСМИ), определены следующие сопроводительные данные:

• идентификатор сообщения;

• заголовок сообщения;

• аннотация;

• полный текст;

• ссылка на сообщение;

• дата публикации;

• тип площадки;

• название площадки;

• ссылка на иконку площадки;

• идентификатор блога;

• картинка блога;

• название блога;

• ссылка на блог;

• идентификатор автора;

• ссылка на картинку автора;

• локация автора;

• ссылка на профиль автора;

• аудитория.

Должна быть учтена совместимость и возможность интеграции с программным продуктом Zabbix версии 3.0.1 и выше. В программном обеспечении должны быть предусмотрены следующие роли пользователей: администратор, редактор, пользователь.

Требование к функциональности:

Возможность горизонтального масштабирования системы с увеличением количества пользователей ПО до 5 тысяч человек .

. Возможность отслеживания в реальном времени активности пользователей по заданной тематике в сети Интернет: в блогах, микро-блогах, социальных сетях, видео-хостингах.

Количественная и качественная оценка активности и реакции пользователей сети Интернет по заданной тематике.

Формирование информационных поводов . Информационные поводы создаются на основе потока сообщений соцмедиа. Повод представляет собой группу сообщений, найденных и объединенных по определенным параметрам: контексту, времени сообщаемого события, объектам, упоминаемым в сообщениях и другим. Процесс поиска сообщений для повода с целью его наполнения должен выполняться в два этапа: построение и классификация.

. Информационные поводы создаются на основе потока сообщений соцмедиа. Повод представляет собой группу сообщений, найденных и объединенных по определенным параметрам: контексту, времени сообщаемого события, объектам, упоминаемым в сообщениях и другим. Процесс поиска сообщений для повода с целью его наполнения должен выполняться в два этапа: построение и классификация. На этапе построения должен выполняться поиск сообщений, опубликованных ранее, по параметрам вновь созданных поводов.

На этапе пополнения должен выполняться отбор из потока новых сообщений, соответствующих параметрам повода.

Не реже одного раза в неделю должна происходить актуализация информации об аудитории пользователей социальных сетей, авторов блогов, других социальных площадок на которых размещены сообщения.

Не реже одного раза в час должен происходить сбор следующей актуальной информации для всех сообщений, входящих в информационные поводы:

• количество просмотров сообщений;

• количество активных действий типа «лайк», «репост» и «комментарий» с сообщениями:

• для vk.com: количество «лайков», «комментариев», «поделиться»;

• для twitter.com: количество «ответить», «ретвитов», «нравится»;

• для instagram.com: количество «нравится», «добавить комментарий»;

• для facebook.com: количество «нравится», «комментировать», «поделиться»;

• для odnoklassniki.ru: количество «комментировать», «поделиться», «нравится»;

• для plus.google.com: количество «+1», «комментирование», «публикация»;

• для YouTube.com: количество «мне понравилось», «мне не понравилось», «поделиться», «комментариев»;

• для Telegram: количество просмотров.

Для каждого информационного повода должна определяться его тональность: позитив, негатив, нейтрал. Тональность должна определяется на основе лингвистических алгоритмов в целом для всего информационного повода, а не отдельно для каждого сообщения. Программное обеспечение должно иметь возможность настройки алгоритма определения тональности в соответствии с правилами, заданными Заказчиком.

Для каждой темы должен рассчитываться индекс аномальности – индикатор, который показывает насколько выше текущее значение выбранного индекса, чем среднее значение данного индекса за определенный период. При расчёте индекса аномальности необходимо учитывать значения индексов только тех сообщений, которые были опубликованы в соответствующий период.

Интерфейс пользователя программного обеспечения должен корректно отображаться в следующих браузерах:

• Google Chrome версии 49 и выше;

• Mozilla Firefox версии 45 и выше;

• Internet Explorer версии 11 и выше.

Вместе с программным обеспечением должно поставляться мобильное приложение к данному программному обеспечению. Мобильное приложение должно корректно работать на мобильных устройствах и планшетах под управлением iOS версии 9.0 и выше без использования браузера. В мобильном приложении должны быть доступны все функции программного обеспечения, выполняемые с ролью «Пользователь». Выпуск обновлений программного обеспечения не менее четырех раз в год.

В таблице OM – индекса заметности сообщения (оценка сообщения, основанная на «влиятельности СМИ») – приведены новостные порталы («Ведомости», «Парламентская газета», «Первый канал», etc), на которые подмосковные чиновники планируют обратить наиболее пристальное внимание. Также в файле есть таблица первоначально настроенных тем («Губернатор Московской области», «Коломенский г.о.» и т.п.).

Дата окончания подачи заявок — 04.10.2018, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — также 4 октября, дата проведения аукциона в электронной форме — 08.10.2018 г.

Мы будем следить за движениями тендера и сообщим о его результатах.

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