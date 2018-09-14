Власти Карачаево-Черкесии через госзакупки открывают «фабрику троллей»

В ходе мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила ещё один интересный тендер: Министерство Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати через Управление КЧР по размещению республиканских госзаказов выставило на тендер «Организацию профилактических мероприятий в сети Интернет». Как следует из технического задания (которое, к слову, так и озаглавлено — «кибер дружина тех задание»), речь идёт о своего рода «фабрике троллей» или «кибердружине», в чьи обязанности будет входить публикация сообщений, комментариев к опубликованным текстам, размещение статей в социальных сетях или интернете. Начальная цена суммы контракта — 460 т.р.

Публиковать короткие сообщения или комментарии необходимо будет там, где, согласно данным заказчика, «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов». Объем — до 75 сообщений еженедельно.

Количество лиц, «осуществляющих работу по контрпропаганде межнациональных и межконфессиональных конфликтов на постоянной основе», — не менее 4 человек. Количество аккаунтов для ведения «контрпропаганды межнациональных и межконфессиональных конфликтов […] для каждого из лиц, осуществляющих работу по контрпропаганде межнациональных и межконфессиональных конфликтов на постоянной основе» — не менее 9 учётных записей.

Карачаево-черкесским «троллям терпимости» придётся работать не менее, чем в трёх соцсетях, а увеличение количества и объёма публикаций будет происходить по согласованию сторон.

Как мы видим из текста ТЗ, «Возможность публикации исполнителем дополнительных публикаций, направленных на контрпропаганду межнациональных и межконфессиональных конфликтов без обязательства оплаты заказчиком» приветствуется без ограничений. А максимальный обязательный объем каждого сообщения или публикации по контрпропаганде межнациональных и межконфессиональных конфликтов — устанавливается в 100 слов.

Публиковать поступивший от Заказчика материал исполнитель обязан будет в течение 24 часов с момента поступления.

«В период с 21 по 24 числа каждого месяца представители Заказчика, ведущие работы по взаимодействию с представителями Исполнителя, и Исполнитель подписывают акты исполнения заказа. Основанием для подписания акта является электронная переписка между представителями Заказчика и представителями Исполнителя по согласованным каналам связи, через которые размещается заказ», — также сказано в тендере.

Потратить на «контпропаганду» министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати готово 460 000 рублей республиканского бюджета.

Дата окончания подачи заявок — 21.09.2018, рассмотрения — 24.09.2018, дата проведения аукциона в электронной форме — 27 сентября текущего года.

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Между тем, РосКомСвобода продолжает следить за движением контрактов. Так, недавно стало известно, что исполнителем двух госконтрактов региональных Следственных комитетов на взлом смартфонов, декодирование переписки в мессенджерах и другие соответствующие действия с гаджетами выиграло ООО «ЭкспертЭкспресс». Суммы в обоих контрактах заявлялись в 2 и 2,5 миллиона рублей, но окончательные цифры пока не разглашаются.

Сумма контракта пока не оглашается, зато можно посмотреть занимательную информацию о данной фирме, там они многомиллионные контракты "на взломы телефонов" (и не только) поставили на поток уже: https://t.co/ObCREf2n3e https://t.co/RkSgknKFMW — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) September 11, 2018

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