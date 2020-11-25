Роскомнадзор хочет заблокировать калининградский сайт за отказ входить в реестр по слежке

В Калининграде Роскомнадзор обратился в суд с просьбой заблокировать информационный портал, освещающий экономические и политические события Калининградской области — Rugrad.eu, сообщает Центр защиты прав СМИ. Причина — отказ ресурса регистрироваться в реестр ОРИ.

В июне 2020 года Роскомнадзор потребовал от владельца сайта уведомить о начале деятельности в качестве организатора распространения информации. После этого Rugrad.eu убрал опцию комментирования и форму обратной связи. Однако в июле ведомство обвинило портал в неисполнении обязанностей ОРИ и вынесло предупреждение.

Теперь Роскомнадзор и вовсе подал судебный иск в Центральный районный суд Калининграда, в котором просит заблокировать сайт до тех пор, пока его владелец не подаст уведомление о включении в реестр. Юрист Светлана Кузеванова, представляющая интересы издания в суде, поясняет:

«Судя по приложениям к исковому заявлению Роскомнадзора, ведомство считает, что на портале до сих пор имеется возможность обмена сообщениями между пользователями сайта. Ответчик настаивает на том, что все было удалено и он не может считаться организатором распространения информации. Несмотря на это, Роскомнадзор считает, что сайт должен войти в реестр и, соответственно, должен выполнять все обязанности, которые возлагаются на организаторов распространения информации».

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Первое заседание по рассмотрению иска пройдет 15 декабря.

Реестр ОРИ ведёт Роскомнадзор, куда вносит сайты по представлению ФСБ. Сейчас в нем 270 сервисов, где есть и такие крупные ресурсы как «ВКонтакте» с «Яндексом», и СМИ, и небольшие региональные порталы, и даже сайты промышленных предприятий.

Включение в реестр накладывает на владельцев серьёзные обязательства, а именно: участник реестра ОРИ обязан хранить на территории РФ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей (факты приёма, отправки, доставки любых сообщений), а также всю текстовую, голосовую и другую информацию, изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения. Также он обязан предоставлять указанную информацию российским спецслужбам по их запросу.

При этом определение ОРИ в законе максимально широкое, и под него подпадает любой сайт, на котором есть хоть какой-то механизм сбора или передачи информации от пользователей, начиная от возможности общаться на форумах и заканчивая формой отправки комментариев.

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