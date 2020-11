Индия заблокировала ещё 43 китайских мобильных приложения, включая AliExpress

Индийское правительство запретило ещё 43 китайских мобильных приложения по соображениям национальной безопасности, сообщает государственное Бюро прессы и информации страны (Press Information Bureau). В числе этих сервисов — AliExpress. Как заявили в Министерстве электроники и информационных технологий Индии, приложения участвовали в деятельности, наносящей ущерб суверенитету, целостности безопасности, общественному порядку и обороне страны. Об этом якобы свидетельствуют отчёты Координационного центра по киберпреступности при Министерстве внутренних дел.

Government of India blocks 43 mobile apps

Action taken based on the inputs regarding these apps for engaging in activities which are prejudicial to India's sovereignty, integrity, defence, security and public orderhttps://t.co/ZjFaLZhDXv pic.twitter.com/lRQ7LRcuC5

— PIB India (@PIB_India) November 24, 2020