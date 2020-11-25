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25.11.2020

Индия заблокировала ещё 43 китайских мобильных приложения, включая AliExpress

Введение запрета на использование гражданами китайских программ началось в июне текущего года — после пограничных столкновений с участием военных обеих стран

 

Индийское правительство запретило ещё 43 китайских мобильных приложения по соображениям национальной безопасности, сообщает государственное Бюро прессы и информации страны (Press Information Bureau). В числе этих сервисов — AliExpress. Как заявили в Министерстве электроники и информационных технологий Индии, приложения участвовали в деятельности, наносящей ущерб суверенитету, целостности безопасности, общественному порядку и обороне страны. Об этом якобы свидетельствуют отчёты Координационного центра по киберпреступности при Министерстве внутренних дел.

Страна запрещает гражданам использовать китайские мобильные приложения с июня — после пограничного столкновения между индийскими и китайскими солдатами, в результате которого 20 индийских солдат погибли и более 75 получили ранения. Через две недели после инцидента страна заблокировала доступ к 59 мобильным приложениям соседа, включая TikTok, UC Browser, Weibo и WeChat. В сентябре запрет распространился ещё на 118 сервисов, среди которых были Baidu, Alipay, PUBG и WeChat Work.

Теперь общее число заблокированных приложений составляет 220. По мнению властей, запрет защитит интересы десятков миллионов пользователей интернета и мобильных устройств в Индии.

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