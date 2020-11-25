Минпромторг профинансирует российские маркетплейсы

Министерство промышленности и торговли предлагает восполнить затраты маркетплейсов на логистику, имеющих «принципиальное значение для повышения спроса на конкурентоспособную отечественную продукцию», пишет «Ъ».

Для этого чиновники хотят выделить 1,5 млрд руб. на три года, но только тем площадкам, среди владельцев которых нет иностранцев. Таким образом Ozon, говорят эксперты, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не смогут претендовать на выплаты, а вот Wildberries — да. Хотя и Ozon, и, «Яндекс.Маркет» фигурируют в списке инициатив для господдержки.

Минпромторг хочет выделить деньги российским маркетплейсам Ведомство разработало проект постановления об этом. Из его условий следует, что Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не смогут претендовать на субсидии, в отличие от Wildberries, отм…https://t.co/9tQl0CPAcf — Business FM (@Radio_BFM) November 25, 2020

Ограничение иностранного участия в маркетплейсах указывает на то, что инициатива создавалась исключительно ради Wildberries, убеждены в Национальной ассоциации дистанционной торговли. Вопрос о справедливости адресной поддержки крупного частного бизнеса вместо помощи малому бизнесу остаётся открытым, сетуют и другие собеседники издания.

Необходимо поддерживать малый и средний бизнес, который несёт основные расходы при производстве, доставке и продвижении товаров, согласны в «AliExpress Россия». Важной мерой также может стать упрощение таможенных процедур при розничном экспорте товаров юрлицами, добавляют в eBay.

Российские маркетплейсы за рубеж почти ничего не продают. Год назад экспортом занялся AliExpress, а Wildberries предлагает отечественный ассортимент в преимущественно в СНГ. На продажах из России исторически специализируется лишь американский eBay.

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