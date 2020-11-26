Южная Корея оштрафовала Facebook за обмен данными пользователей без их согласия

Комиссия по защите личной информации Республики Кореи (Южной Кореи) оштрафовала Facebook на 6,1 млн долл. за за обмен информацией о 3,3 млн пользователей без их согласия, сообщает Engadget. С мая 2012 года по июнь 2018 года Facebook делился с другими компаниями именами людей, их адресами, датами и местами рождения, опытом работы, статусами отношений и пр. Происходило это тогда, когда пользователи входили в сторонние сервисы, используя профили в соцсети. По данным надзорного органа, число получивших информацию фирм могло составить 10 тыс.

Южная Корея оштрафовала Facebook на 6 миллионов долларов за передачу данных пользователей другим компаниям и потребовала возбудить уголовное дело. Когда пользователи входили в сторонние сервисы через профиль соцсети, те получали информацию об их друзьяхhttps://t.co/JX0fywJ6SI — TJ (@tjournal) November 25, 2020

Расследование ещё в 2018 году начала южнокорейская Комиссия по коммуникациям. Несколько месяцев назад она передала дело в Комиссию по защите личной информации. Последняя также обвинила социальную сеть в предоставлении неполных или фальшивых документов во время расследования. На это Facebook ответил, что «сотрудничал со следствием в полностью».

Сейчас регулятор направил документы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против Facebook Ireland, который отвечал за работу соцсети в Южной Корее с 2012 по 2018 год. Директору этого подразделения, который отвечал в компании за конфиденциальность пользователей, может грозить до пяти лет тюрьмы или до 45 тыс. долл. штрафа. В Facebook заявили, что изучат претензии корейских властей.

В 2018 году Комиссия по коммуникациям оштрафовала компанию на 396 706 долл. за замедление подключения пользователей в 2016 и 2017 годах. Однако Facebook судился и выиграл — штраф отменили.

В России Facebook недавно оштрафовали на 4 млн руб. за отказ от локализации данных на территории страны.

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