Facebook выплатил 4 млн рублей штрафа за отказ от локализации данных

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прекратила в отношении Facebook исполнительное производство о принудительном взыскании штрафа в 4 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в Таганском районном суде Москвы. По словам пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук:

«Сегодня получено постановление об окончании исполнительного производства от 6 октября 2020 года. Штраф оплачен полностью».

.

Ранее сообщалось, что судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 млн рублей каждому за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ.

К настоящему моменту информация об исполнительном производстве в отношении Facebook уже удалена из базы данных исполнительных производств ФССП, а вот карточка Twitter — до сих пор есть на сайте:

Twitter обжаловал решение, но не добился отмены штрафа.

.

.

.