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26.11.2020

Facebook выплатил 4 млн рублей штрафа за отказ от локализации данных

По словам пресс-службы Таганского районного суда, к ним пришло постановление об окончании исполнительного производства в отношении американской компании, датированное 6.10.2020 года; Twitter, между тем, до сих пор находится в базе должников ФССП

Fb vyplatil Shtraf  

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прекратила в отношении Facebook исполнительное производство о принудительном взыскании штрафа в 4 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в Таганском районном суде Москвы. По словам пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук:

«Сегодня получено постановление об окончании исполнительного производства от 6 октября 2020 года. Штраф оплачен полностью».

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Ранее сообщалось, что судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 млн рублей каждому за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ.

К настоящему моменту информация об исполнительном производстве в отношении Facebook уже удалена из базы данных исполнительных производств ФССП, а вот карточка Twitter — до сих пор есть на сайте:

Twitter v baze FSSP

Twitter обжаловал решение, но не добился отмены штрафа.

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