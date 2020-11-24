Московский суд не стал рассматривать иск Twitter

Пресненский суд Москвы оставил без рассмотрения иск компании Twitter к приставу-исполнителю Максиму Думакову, сообщает «Интерфакс». Озвученная причина — аналогичное административное дело уже разбирал Мещанский суд.

Twitter пытался обжаловать решение пристава о взыскании четырёх млн руб. В иске компания указала, что не является зарегистрированным в России юрлицом и потому, на её взгляд, судебные приставы не имели права возбуждать против неё какое-либо исполнительное производство.

16 ноября Мещанский районный суд столицы также не удовлетворил аналогичный иск Twitter (компания обратилась в два суда). Facebook и Twitter в середине февраля были оштрафованы судом Таганского района Москвы за неисполнение требований по локализации данных российских пользователей на четыре млн руб. каждая. Это стало первым прецедентом применения закона о значительном повышении штрафа за хранение данных россиян не на территории РФ. За повторное нарушение может последовать штраф до 18 млн руб.

Согласно поправкам в российский закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.

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