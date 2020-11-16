Мещанский суд отклонил жалобу Twitter на взыскание штрафа

Мещанский районный суд столицы оставил без удовлетворения иск с жалобой компании Twitter. Об этом сообщает пресс-служба суда:

«Суд рассмотрел административный иск Twitter к судебному приставу-исполнителю ФССП России о возбуждении исполнительного производства от 2 июня 2020 года. Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения».

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В начале октября Twitter подал иски в Пресненский и Мещанский московские суды против Федеральной службы судебных приставов – в частности, против пристава-исполнителя Максима Думакова, который назначен ответственным за взыскание с компании штрафа в 4 миллиона рублей.

Компании Facebook и Twitter в середине февраля были оштрафованы судом Таганского района Москвы за неисполнение требований по локализации данных российских пользователей на 4 миллиона рублей каждая. Это стало первым прецедентом применения закона о значительном повышении штрафа за хранение данных россиян не на территории РФ. За повторное нарушение может последовать штраф до 18 миллионов рублей.

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