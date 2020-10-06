Twitter подал в суд на ФССП из-за взыскания штрафа в 4 млн рублей

Американская компания Twitter, Inc. решила судиться с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) из-за взыскания штрафа в 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей на территории России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исковые заявления, которые зарегистрировали:

Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП возбудило в отношении Twitter производство в июне, указано в банке данных службы:

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Суд назначил штраф за несоблюдение требований РФ в области защиты персональных данных, ФССП принимает «комплекс мер, направленных на исполнение требований» в отношении Twitter, его исковые заявления в службу пока не поступали, сообщили «Ъ» в пресс-службе судебных приставов.

Twitter, как и Facebook, уже два года находится в центре повышенного внимания Роскомнадзора и российского судов из-за хранения данных россиян. Компании были оштрафованы судом в середине февраля текущего года за неисполнение требований по хранению данных. Обе компании также уже штрафовали в 2019 году по другому поводу — за непредоставление сведений о локализации данных россиян; сумма взыскания тогда составляла всего 3 тыс. руб.

В отличие от Facebook, которая решения российских судов игнорирует, Twitter пытается оспорить присуждение штрафов, отмечает издание. В случае с первым штрафом компания дошла до Верховного суда, но получила отказ. Штраф на 4 млн руб. Twitter обжаловал в суде, но тоже безуспешно.

Несмотря на формальную возможность заблокировать ресурсы за неисполнение законодательства, власти не идут на этот шаг.

«После неудачной блокировки Telegram государство не пойдет на такой шаг, чтобы не выставлять себя не в лучшем свете. И пока все-таки ситуация с Facebook и Twitter не достигла такого накала. В любом случае это решение принимать будет точно не Роскомнадзор»,— считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Действия Twitter могут быть направлены на затягивание процесса, рассуждает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Компания могла увидеть в действиях пристава превышение полномочий, если тот в обход предусмотренных процедур наложил арест на товарные знаки и патенты или вынес постановление об исполнительном сборе, который составляет 7% от суммы штрафа за его неуплату, указывает господин Журавлев. «Twitter ведет себя как типичная американская корпорация. С одной стороны, демонстрирует имитацию деятельности, с другой — тянет время»,— соглашается Казарян.

Twitter может позволить себе тянуть время: как бы ни рос штраф, взыскать его с компании-нерезидента возможно, только если его признает суд США, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Владимир Соловьев.

Государство же безуспешная борьба с Twitter может подтолкнуть к более серьезным мерам. Так, недавно стало известно о разработке инфокомитетом Госдумы законопроекта, который ужесточит ответственность зарубежных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства в части хранения персональных данных, удаления противоправного контента и неуплаты налогов с деятельности на территории страны. Речь идет о повышении фиксированных штрафов и введении штрафов с оборота в России или даже в мире, а также применении технических мер, например замедления трафика передачи данных.

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