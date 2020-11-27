Роскомнадзору предложили маркировать обсуждение нарко-тем

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением рассмотреть вопрос об обязательной негативной маркировке материалов в сети интернет, в которых прямо или косвенно обсуждается тематика наркотиков и иных химических зависимостей:

«В последнее время в среде блогосферы стал популярен жанр портретного интервью с известными личностями, получивших известность в широких слоях населения благодаря своим талантам, достижением и успехам. Не всегда герои таких интервью могут «похвастаться» крепкими моральными принципами, здоровым образом жизни и безукоризненным соблюдением законов. Часто, в ходе таких интервью, огромное внимание ведущих уделяется «темным» сторонам своих героев: увлечению алкоголем, наркотиками…»

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«С точки зрения психологического раскрытия героя сюжета, подобные темы необходимы, ‒ рассуждает Петров. ‒ Однако не всегда герои интервью адекватно оценивают свои зависимости и порой описывают наркотические состояния с положительной стороны».

По его мнению, позитивная оценка таких привычек может сформировать неправильное и опасное представление у аудитории о наркотиках.

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