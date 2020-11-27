Минпросвещения дало школам цифровые рекомендации в период пандемии

Во исполнение протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством зампреда Правительства РФ Голиковой Т.А., Минпросвещения направило разработанные совместно с Минцифры рекомендации по использованию информационных технологий в образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, на который обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

В числе прочего, в рекомендациях есть пункты, касающиеся скорости интернета.

Так, если в общеобразовательном учреждении доступен интернет только с низкой скоростью, то в нём целесообразнее готовить модули, которые обучающийся может скачать себе и работать с материалами сам; в материалах могут содержаться конспекты уроков со ссылками на ресурсы, задания.

В школах с высокой скоростью интернета стоит использовать образовательные платформы, а также платформы для проведения онлайн-уроков (видео-конференц-связи), соответственно, необходимо протестировать технические параметры доступа к интернету, создать или актуализировать рабочие аккаунты. Также необходимо подготовить оборудование и регламенты, организовать обучение педагогов.

Кроме этого, Минпросвещения рекомендует провести подготовку оборудования и инфраструктуры школы, которая включает в себя:

Тестирование подключения к интернету согласно условиям договора оказания услуг связи. Необходимо своевременно внести изменения в договор с провайдерами об отмене лимитов интернет-трафика для реализации с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Сбор данных о параметрах доступа к домашнему интернету у педагогов и обучающихся и об имеющемся у них оборудовании.

Ревизию периферийного компьютерного оборудования (наушники, веб-камеры и т.п.) и программного обеспечения для комплектации ноутбуков и компьютеров Организации, которые в случае необходимости будут выданы нуждающимся обучающимся и учителям.

Министерство также разрабатывает нормативы гаджетов в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Как пишет РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, проект ЦОС предусматривает создание единой образовательной онлайн-платформы. Благодаря ей ученики, которые не могут прийти в школу из-за болезни или по другой причине, смогут продолжать обучение онлайн. Возможность учиться дистанционно с помощью ЦОС актуальна и во время пандемии, добавили в Минпросвещения.

«Сейчас без базовых ИТ-знаний ребенок не сможет выжить в современном социуме. Цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения, гармонично дополняя ее. Тем более министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов, для того чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей», — сообщили в министерстве.

Весной на фоне пандемии коронавируса школьников переводили на дистанционное обучение. С конца апреля по конец мая эксперты НМИЦ здоровья детей Минздрава опросили почти 30 тыс. учеников средних и старших классов и выяснили, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения.

Самым неподходящим гаджетом для использования в учебных целях эксперты назвали смартфон, в то же время оказавшийся самым популярным устройством, которое школьники использовали во время самоизоляции (89,2%, непосредственно для учебы — 73,1%).

Во время весенней удаленки школьники чаще всего жаловались на покраснение глаз (18,1%), на их усталость (44,9%) и на общее утомление при длительной работе на компьютере или другом устройстве. «При регулярном и длительном использовании в ходе учебных занятий смартфон следует рассматривать как серьезный фактор риска развития патологии зрения у детей и подростков», — говорилось в исследовании.

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