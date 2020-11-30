Суд в Челябинской области посчитал оскорбительным каламбур в отношении чиновницы

Неудачный комментарий к новости газеты «Всходы» обернулся для пенсионера Александра Тептеева из села Фершампенуаз Челябинской области штрафом в 5000 рублей. В статье заместитель главы Нагайбакского района Людмила Кобелева рассуждала о целесообразности проведения «Парижского полумарафона» в одноимённом селе летом 2020 года, когда в стране ещё не закончилась пандемия коронавируса. Чиновница высказала мнение, что в данной ситуации мероприятие лучше отменить.

Как сообщает само издание, ссылки на эту новость были размещены на страницах газеты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook. Где конкретно оставил свой комментарий Тептеев, не уточняется:

«Жители района высказывали свои мнения в комментариях, мнения были разные — и за, и против проведения полумарафона. Одним из комментариев было высказывание жителя с.Фершампенуаз Александра Тептеева, который написал: «Гражданка Кобелева, хватит к…ся (слово сокращено по этическим причинам). Успокойтесь, ведь именно Вам в минспорте уже объяснили и указали Ваше место в Парижском марафоне». Данное высказывание было размещено во второй половине дня 21 июля 2020 года. Представители редакции, увидев комментарий, удалили его, посчитав оскорбительным».

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Очевидно, словом, которое сделало в глазах чиновницы критический комментарий оскорбительным, было «кобелиться». Она обратилась в Нагайбакский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоге суд обязал Александра Тептеева извиниться в десятидневный срок и выплатить чиновнице 5 тыс. рублей.

«Мне не нужны эти деньги, я их передам в детский дом, но наказать человека, который считает возможным оскорблять людей в социальных сетях и думает, что это безнаказанно, было делом принципа. Пожалуйста, пусть пишет свое мнение, пусть критикует власть, но все это должно быть без оскорблений и переходов на личности», — цитирует Кобелеву газета «Всходы».

«Парижский полумарафон» — популярное спортивное мероприятие, которое проводится по инициативе жителей села Париж в Нагайбакском районе уже не первый год. При этом для местных властей мероприятие, которое собирает тысячи спортсменов-любителей, является раздражителем. В частности, из-за конфликта экс-главы района с организатором мероприятия Светланой Мамедалиной, которая в этом году стала депутатом районного собрания.

Оштрафованный судом 66-летний Александр Тептеев является известной в регионе личностью. До сентября текущего года он был депутатом районного собрания, а также проявляет активность в соцсетях, поддерживая разного рода гражданские инициативы, в частности — связанные с экологией движения.

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