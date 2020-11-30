За пиратскую продажу игрушек «Свинка Пеппа» оштрафовали… хостинг-провайдера

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования Entertainment One UK Ltd к хостинг-провайдеру «Макхост», пишет «Ъ» со ссылкой на базу суда. Компания судилась из-за обслуживаемых «Макхостом» интернет-магазинов potapino.ru и optomus.ru, на которых продавались нелицензионные игрушки со свинкой Пеппой.

Сумма требований составляла 550 тыс. руб., суд присудил истцу 300 тыс. руб., уточнил “Ъ” гендиректор Semenov & Pevzner (представляет Entertainment One в суде) Роман Лукьянов. «Макхост» привлечен к ответственности как «информационный посредник», уточнил он:

«Мы не раз писали по поводу контрафакта напрямую сайтам, не получили ответа, затем несколько раз проинформировали о наличии контрафакта хостинг, но эти требования он проигнорировал».

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Гендиректор «Макхоста» Роман Веретельников не согласен с решением. «Присужденная сумма такова, будто хостинг-провайдер сам продавал эти игрушки и наживался, но никаких доходов от игрушек провайдер не получал, доходы от хостинга каждого сайта находятся в пределах 500 руб. в месяц», — сказал он в интервью «Коммерсанту», добавляя, что не согласен с доказыванием контрафакта с помощью скриншотов. «При наличии навыков в работе графических редакторов нарисовать можно любое доказательство», — пояснил он.

До сих пор владельцы известных анимационных брендов иски хостинг-провайдерам не предъявляли, хотя активно судятся из-за контрафактных игрушек. Провайдеры, как пишет «Ъ», считают такие взыскания несправедливыми, поскольку не обязаны контролировать контент сайтов.

CNews напоминает, что возможность взыскивать компенсации с хостеров появилась в 2013 г., когда вступил в силу «антипиратский закон» (ФЗ №187 от 02 июля 2013 г.). Тогда была введена в действие статья 1253.1 ГК, которой была установлена норма об ответственности хостинг-провайдеров за размещение контента с нарушением исключительных авторских прав.

Кроме этого, в июле 2020 г. в Госдуму поступил законопроект о штрафах за отказ владельцев сайтов удалить запрещенную информацию. Таким образом в КоАП вскоре может появиться статья, которая еще более ужесточает ответственность владельцев сайтов и хостинг-провайдеров. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностных лиц и 15 млн руб. для юридических лиц.

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