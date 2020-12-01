Россиян начали наказывать за АУЕ-посты

В России суды назначили первые штрафы по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП) за посты в соцсетях, посвященные тюремной жизни. Соответствующие постановления «МБХ медиа» обнаружило в картотеках судов.

В частности, в середине ноября текущего года Сургутский городской суд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Александра Шабалу. Его признали виновным в том, что в 2011 году он выложил в группе во «ВКонтакте» четыре изображения воровских татуировок. Нарушением суд посчитал и фотографию авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова), на плечах которого были набиты восьмиконечные звезды.

Суд в Сургуте также оштрафовал на тысячу рублей еще одного местного жителя Александра Бисерова за видеозаписи, посвященные онлайн-игре «Тюряга». В одном из них под песню «Владимирский централ» показывались фрагменты игры. Суд установил, что иллюстрация восьмиконечной звезды на теле персонажа является демонстрацией экстремистской символики. В другом видео был анонс «рейда на боссов», который должен был состояться 15 января 2011 года.

«Тюряга» — одна из самых популярных онлайн-игр, появившихся во «ВКонтакте». В данный момент в группе, посвящённой игре, зарегистрировано более полумиллиона пользователей, а на симулятор подписано 13 миллионов участников. В июне администрация группы заявила о закрытии серверов «Тюряги», просуществовавшей почти 10 лет. На сайте компании «Кефир», создавшей данную игру, а также «Метро 2033» и «Grim Soul», информации о «Тюряге» уже нет.



За изображение восьмиконечной звезды во «ВКонтакте» суд оштрафовал на тысячу рублей еще одного жителя Сургута Виталия Балабуса. Также оперативники центра «Э» нашли на его странице в соцсети свастику и герб Третьего рейха.

Кроме того, в Омске суд назначил тысячу рублей штрафа местному жителю Алексею Пилюгину за публикацию во «ВКонтакте» с символикой «Арестантского уголовного единства», какой именно, не уточняется. Мужчина признал вину.

Оштрафовали также и заключенного СИЗО в Забайкальском крае. Краснокаменский городской суд назначил штраф в тысячу рублей Максиму Хышову, который «изготовил в целях пропаганды криминального образа жизни» неустановленный предмет.

В начале октября ГУМВД ро Саратовской области отрапортовало о раскрытии экстремистского преступления и вынесении судом приговора. «Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД по Саратовской области установлено, что на своем аккаунте в одной из социальных сетей гражданин разместил фотоматериалы с изображением атрибутики запрещенного и, согласно решению Верховного суда, признанного экстремистским движения «АУЕ». По итогам проверки в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве. Постановлением Аркадакского районного суда мужчина признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.

Речь, скорее всего, идёт о деле №5-247/2020 — постановление о назначении административного наказания по которому суд вынес 1.10.2020 г. Больше никаких подробностей в карточке не сообщается, как и отсутствует текст решения судьи Мозгунова П.В.

Напомним, Верховный суд признал экстремистским международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» в середине августа текущего года, и запретил его деятельность на территории России. Решение суд принял по заявлению Генпрокурора Игоря Краснова.

В том же месяце сенатор Александр Башкин внёс в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру, но законопроект был отправлен в архив, а блокировкой таких сайтов уже занимается Росмолодёжь. Паблики же «АУЕ» в «ВК» суды по искам прокуроров начали блокировать задолго до вынесения Верховным судом соответствующего решения.

В список экстремистских организаций Минюст включил «АУЕ» в конце октября текущего года.

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