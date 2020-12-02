Саркис Дарбинян: «Контролирующий подход противоречит самой природе криптовалют»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект №1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым криптовалюта признается имуществом.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о признании криптовалют имуществом. В случае принятия закона доходы от операций с ними будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛhttps://t.co/tNY6sEBoU0 — ForbesRussia (@ForbesRussia) December 1, 2020

Если документ будет принят, доходы от операций с с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц (НДФЛ). В то же время цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Согласно криптовалютному законопроекту, если не сообщить в налоговую о крупных транзакциях, штраф составит 10%. А если уклоняться от налога на цифровую валюту, то 40% от его суммы.https://t.co/eoP3i9QI8n — The Bell (@ru_thebell) December 1, 2020

Также законопроект предоставляет налоговым органам возможность при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Обязательному декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. в год.

Предусматривается ответственность за несвоевременное предоставление отчета об операциях с цифровой валютой и ее остатках или отчете, содержащего недостоверные сведения. В таком случае штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм — поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты. В случае неуплаты или неполной уплаты налога штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.

Ведущий юрист «РосКомСвободы», управляющий партнер «Центра цифровых прав» Саркис Дарбинян называет «достаточно ожидаемым» решение кабмина признать криптовалюту имуществом, особенно «учитывая опасение Центробанка потерять контроль над оборотом денежных средств в РФ»:

«Такой закон развязывает властям руки для возбуждения уголовных дел в случае нарушения антиотмывочного, антитеррористического, налогового и антикоррупционного законодательства. Но этот контролирующий подход полностью противоречит самой природе криптовалюты, созданной как особый финансовый инструмент. К тому же большой вопрос, как технически будет осуществляться контроль за хождением криптовалюты. Отслеживать такие транзакции можно будет только в том случае, если большинство мировых игроков — криптовалютные биржи, обменники, которые находятся за пределами РФ, — добровольно решат взаимодействовать с российскими властями. Это представляется маловероятным. Так что по большей части этот закон может остаться нереализуемым, поскольку у властей просто нет физически каких-либо инструментов для контроля криптотранзакций».

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Юрист, основатель и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадим Ткаченко считает, что законопроект не сильно скажется на стоимости криптовалют, но возможно приведет к уходу ряда держателей и покупателей криптовалюты в другую юрисдикцию или изменит порядок ее обращения, провоцируя на новые схемы и возможности по электронной оплате товаров, работ и услуг.

«Много вопросов к тем, кто писал этот законопроект, — рассуждает Telegram-канал «Всё о блокчейн». — Каким образом будут контролировать — за тем, когда был зарегистрирован криптокошелек? Как будут следить за оборотом криптовалюты? В целом вопросов больше, чем ответов. Как обычно».

Напомним, о появлении такого законопроекта стало известно во второй половине ноября текущего года.

Правительство России внесёт изменения в Налоговый кодекс о признании криптовалют имуществом https://t.co/vrNqERZBfC — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) November 26, 2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин тогда заявил, что Правительство работает над тем, чтобы россияне, владеющие криптовалютой, могли защитить свои права, а создание теневых схем было затруднено. По его словам, новые инициативы кабмина не только устанавливают контроль над криптовалютами, но дают право их владельцам рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде.

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