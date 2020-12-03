Роскомнадзор начал вносить онлайн-кинотеатры в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор составил реестр аудиовизуальных сервисов (АВС) с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства:

«Владельцы аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр, в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ)».

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Создание такого реестра регламентируется федеральным законом №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 1 мая 2017 года.

Согласно закону, владелец АВС обязан не допускать использование своей платформы в целях уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань.

Напомним, участник реестра АВС, согласно требованиям федерального закон №436-ФЗ «О защите детей от вредной информации», должен осуществлять классификацию воспроизводимого контента, обеспечивать обозначение категории данного произведения знаком или текстовым предупреждением об ограничении распространения его среди детей.

Владелец АВС также обязан соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и законодательством РФ о выборах; соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации; не допускать распространения телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации».

На сервисе должна быть размещена официальная электронная почта для направления владельцу юридически значимых сообщений; также там обязаны быть размещены фамилия и инициалы (для физлиц) или наименование (для юрлиц).

Участник реестра АВС обязан установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, подсчитывающих количество пользователей.

В нстоящий момент в реестр включены следующие АВС:

Ivi,

Megogo,

More.tv,

Movix,

Okko,

Premier,

SPB TV Россия,

Start,

Wink,

Амедиатека,

Билайн ТВ,

Кино1ТВ,

Кинопоиск,

Матч ТВ,

Мегафон ТВ,

МТС ТВ,

НТВ ПЛЮС,

Первый канал,

Смотрим,

Триколор кино,

ТВ онлайн.

Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства другого государства.

В случае, если доступ к аудиовизуальному сервису на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее ста тысяч пользователей, данный АВС по заявлению его владельца исключается из реестра аудиовизуальных сервисов, о чем владельцу направляется соответствующее уведомление. Данный АВС может быть исключен из реестра при отсутствии заявления его владельца, если доступ к данному аудиовизуальному сервису на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее ста тысяч пользователей.

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