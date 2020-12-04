Эксперт: онлайн-кинотеатрам запретят показывать «Криминальное чтиво»?

На днях Роскомнадзор объявил о составлении им реестра АВС с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. В него вошли онлайн-кинотеатры (например, Ivi, Megogo, Ӧkko), сервисы телеканалов и операторов связи (Билайн ТВ, Первый канал, Триколор кино) и другие медиаплатформы. Всего в списке 21 позиция. Пользователи и эксперты попытались разобраться — какие изменения в работе данных сервисов теперь могут произойти, да и в целом хотелось бы понять — зачем этот реестр вообще был создан?

Многие обратили внимание на преференции, которые пообещал Роскомнадзор всем внесённым в реестр АВС.

«Нужно больше реестров богу реестров! — пишет исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв. — Результат включения в реестр — данный АВС „может претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ)“. Прям, праздник кокой-то…»

Сами участники реестра пока неохотно комментируют последние изменения в их судьбе. Так, корреспонденту ComNews ответили только «Триколор» и «Мегафон», подтвердившие, что заинтересованы в предустановке своих видео-приложений на гаджеты и Smart TV.

«МегаФон ТВ» вошел в реестр аудиовизуальных сервисов, ответив на запрос Роскомнадзора», — уточнил представитель пресс-службы компании.

«Триколор» действительно подавал заявку на включение собственного ПО в перечень Роскомнадзора. Для нас решающими стали два фактора: во-первых, наш софт — это 100% отечественная разработка. Такие проекты важны для развития российского рынка. Во-вторых, есть уже сформировавшийся спрос на наши сервисы: клиентская база компании составляет 12,2 млн домохозяйств. Мы активно развиваем собственный интернет-сервис. Именно этот сегмент станет важным стратегическим направлением компании в ближайшие годы», — рассказала представитель «Триколора» Анастасия Соколовская.

В реестр попали не все популярные аудиовизуальные онлайн-сервисы. Например, в нем пока нет TVzavr и «Орион-Экспресс» с его онлайн-кинотеатром «Телекарта». В обеих компаниях ситуацию не прокомментировали и не уточнили, готовятся ли к подаче в реестр АВС (на 22-ю и 23-ю позиции).

Похожую мысль высказала в беседе с «РосКомСвободой» главный редактор отраслевого издания «Кабельщик» Яна Бельская:

«Прежде всего, совершенно непонятно, по какому критерию включались компании в список. Далеко не все обозначенные в списке платформы отвечают критерию «100 тысяч посетителей в сутки» (кстати, посетителей чего — платформы, ее сайта, заходов в Smart TV?). Допустим, лидер этого рынка Ivi в прошлом году рапортовал о трех миллионах платящих пользователях в месяц. Учитывая тенденции этого года, удваиваем цифру — вырисовывается и 100, и даже 300 тысяч в сутки. Но, при всем уважении к названным платформам, откуда они у SPB TV, у «Амедиатеки», у только что запущенной платформы «Смотрим»? Тем более у меня большие сомнения относительно приложений операторов связи, особенно спутниковых, не специализирующихся на конвергентных услугах».

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«Если критерий для включения был не «100 тысяч в сутки», а что-то еще, — продолжает она, — то почему в список не вошли TVZavr, VIP Play, Tvigle, Vinterra и ShowJet? Где онлайн-сервис «Ориона», где «Смотрешка» и «24часа ТВ»? Если есть какие-то еще критерии, их необходимо прописать, чтобы легальные и законопослушные компании понимали, как им войти в этот список».

Второй вопрос, на который пока нет ответа — это предъявляемые к участникам реестра требования.

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«Получается, что все эти ресурсы, которые попали в реестр, не могут размещать у себя кучу фильмов с матом, например, «Криминальное чтиво» и прочее? Если, согласно этим требованиям, владелец аудиовизуального сервиса обязан не допускать порнографии, культа насилия и жестокости и нецензурную брань, возникает вопрос — что делать с массой фильмов на грани, не вполне соответствующих этим критериям, которые до сегодняшнего дня можно было без купюр смотреть только в OTT?», — задаётся вопросами Яна Бельская.

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«Мы знаем, что есть куча ограничений для телевидения, и посмотреть целиком, без заблюренных и запиканых эпизодов, скажем, «Криминальное чтиво» или «Изображая жертву» можно было только в онлайн-кинотеатре. То что мы получим теперь? Готовы ли сами онлайн-кинотеатры быть подвергнуты цензурированию контента ради вхождения в заветный список Роскомнадзора?» — подытоживает главред «Кабельщика».

Со своей стороны, нам не очень понятно — сколько из «реестровых» АВС обязаны будут преустанавливаться на гаджетах с 1 января следующего года?

«Согласно утверждённым правительством правилам с 1 января будущего года на смартфонах продаваемых в России должно быть установлено 16 отечественных приложений, на компьютерах — три и на Smart TV — четыре, — напоминает Telegram-канал Mobile-Review. — Ранее вступление закона об обязательной установке приложений планировалось реализовать c 1 июля текущего года, но затем в связи с пандемией коронавируса вступление закона в силу было перенесено на более поздний срок. Закон распространяется в том числе и на ввозимые в страну устройства. Обеспечить предустановку отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV должны будут производители устройств или уполномоченные ими поставщики. Среди обязательного ПО, которое должно быть установлено на смартфоны выделено 16 групп, в том числе браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, электронная почта, карты, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное ПО, аудиовизуальные сервисы, программы для онлайн-трансляций, платёжное приложение «Мир», облачные хранилища, приложение «госуслуг» и программы для доступа к социально значимым ресурсам».

Претендующих на предустановку OTT уже перебор, даже для реестра АВС, о чём говорят сами его участники. «Как это будет работать в итоге, пока неясно, — сказал ComNews представитель одного из онлайн-кинотеатров из реестра АВС Роскомнадзора. — Согласно перечню Минцифры, там должно быть не более десяти аудиовизуальных сервисов, а в списке Роскомнадзора уже 21 сервис».

Почему-то мало кто вспомнил баталии, развернувшиеся вокруг установки счётчиков посещений, которые также входят в обязанности участника реестра. К концу сентября 2017 года Роскомнадзор определил перечень таких программ:

Спутник — cnt.sputnik.ru Яндекс.Метрика — metrika.yandex.ru Рейтинг@mail.ru — top.mail.ru Рамблер/Топ-100 — help.rambler.ru/top100 Mediascope — mediascope.net Liveinternet — liveinternet.ru HotLog — hotlog.ru.

Какие счётчики были выбраны участниками реестра АВС, Роскомнадзор пока не рассказывал. Проводилось ли независимое тестирование этих программ — также неизвестно.

Появление такого реестра желанием противостоять захвату российского рынка зарубежными онлайн-кинотеатрами объясняют некоторые эксперты, замеченные ранее в лоббировании интересов крупных отечественных платформ.

«Риск захвата нашего рынка иностранными аудиовизуальными сервисами – серьезный, причем он одинаковый для всех участников российского медиарынка. Иностранные сервисы открыто пишут в пресс-релизах о своей стратегии, их цель – устранение посредников при доставке производимого ими контента конечному потребителю», – заявил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Посредники – это и есть как раз российские онлайн-кинотеатры или телеканалы, или операторы платного телевидения, которые покупают, предположим, контент компаний Disney, Fox и показывают потом эти фильмы своим подписчикам. Они все в какой-то момент могут остаться без иностранного популярного контента, потому что иностранные сервисы начнут продавать его самостоятельно», – пояснил Бырдин. Такой ход событий ударит как по интересам нашего бизнеса, так и государства, считает он.

Напомним, в ассоциацию «Интернет-видео» входят крупнейшие онлайн-кинотеатры Рунета. В настоящий момент членами Ассоциации «Интернет-видео» являются компании, управляющие видеосервисами: ivi, OKKO, MEGOGO, Start, Amediateka и ViP Viasat Play. Большая часть из них вошла в реестр АВС.

В отличие от Бырдина, президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин считает преувеличенной угрозу полной «канибализации», поглощения иностранными сервисами российского рынка. «Российский массовый зритель делает выбор в пользу российского контента, это уже устойчивый, сформировавшийся тренд», – заверяет он.

«Что касается реестра, то Роскомнадзор сформировал его из популярных площадок с посещаемостью более 100 тысяч человек в день. Сегодня это уже целая отрасль, которая растет на 45% в год. Фактически многие площадки в реестре перешагнули миллионный рубеж», – добавил Демин.

Решение Роскомнадзора эксперт расценивает как важный шаг по развитию отечественных сервисов. «Это поможет их популяризации, это существенная маркетинговая и информационная поддержка. С одной стороны, это протекционистская мера, с другой – это приглашение иностранным сервисам работать в нашей стране через легализацию в российском правовом поле, через открытие здесь своих представительств. Вспомните, что в этом году Netflix и Spotify пришли легально в Россию. Уверен, тренд продолжится», – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что первым инициатором регулирования рынка OTT именно в том виде, как это описано в 87-ФЗ, был именно «Медиакоммуникационный союз» (МКС). Разработанный им в 2016 году законопроект подвергался жёсткой критике отраслевиков — в нём были невооружённым взглядом заметны лоббистские задачи. Изначально законопроект должен был регулировать и онлайн-кинотеатры, и мессенджеры, но позже его документ разделили на две части, посвятив каждому объекту регулирования свой законопроект.

Подытоживая, хочется отметить, что чётких ответов на вопросы о том, какие плюсы даёт данный реестр и сервисам OTT, и пользователям, на наш взгляд, почему-то до сих пор было не озвучено. Абстрактные же утверждения о работе заграничных площадок без посредников из России вряд ли можно назвать весомым аргументом в пользу такого регулирования.

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