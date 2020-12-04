YouTube попросит пользователей переосмыслить оскорбительные комментарии

Видеохостинг YouTube анонсировал новый фильтр для борьбы с потенциально оскорбительными комментариями. Об этом в блоге компании сообщила вице-президент YouTube Джоанна Райт (Johanna Wright):

«Мы будем тестировать новый фильтр в «YouTube Студии» для потенциально неприемлемых и оскорбительных комментариев, которые будут автоматически отправлены на рассмотрение, чтобы авторам не приходилось их читать, если они этого не хотят. Мы также оптимизируем инструменты модерации комментариев, чтобы сделать этот процесс еще проще для авторов».

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Еще одна новая функция будет предупреждать пользователей в случае, если комментарий, который они собираются опубликовать, может быть оскорбительным для других. Компания хочет дать возможность подумать перед публикацией пользователям, если их сообщения покажутся выходящими за рамки приличий.

Подсказки не будут появляться перед каждым комментарием, но они «всплывут» в тех случаях, когда система YouTube сочтёт содержание сообщения похожим на оскорбление. Как только появится сообщение от платформы, люди смогут или опубликовать комментарий, или использовать дополнительное время для его редактирования.

YouTube will ask commenters to rethink posting if their message seems offensive https://t.co/WASgM0Szjc pic.twitter.com/yERvQSDPiM — The Verge (@verge) December 4, 2020

«Кроме того, мы вложились в технологию, которая помогает нашим системам лучше определять и удалять ненавистнические комментарии с учетом темы видео и содержимого комментария», — добавила Райт.

В целях поддержки дискриминируемых сообществ начиная с 2021 года YouTube будет на добровольной основе просить создателей контента сообщать свою гендерную, расовую и этническую принадлежность и сексуальную ориентацию. Это позволит администрации сервиса более подробно исследовать то, насколько популярны среди пользователей видео, созданные представителями той или иной группы населения.

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