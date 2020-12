YouTube попросит пользователей переосмыслить оскорбительные комментарии

Видеохостинг YouTube анонсировал новый фильтр для борьбы с потенциально оскорбительными комментариями. Об этом в блоге компании сообщила вице-президент YouTube Джоанна Райт (Johanna Wright):

Еще одна новая функция будет предупреждать пользователей в случае, если комментарий, который они собираются опубликовать, может быть оскорбительным для других. Компания хочет дать возможность подумать перед публикацией пользователям, если их сообщения покажутся выходящими за рамки приличий.

Подсказки не будут появляться перед каждым комментарием, но они «всплывут» в тех случаях, когда система YouTube сочтёт содержание сообщения похожим на оскорбление. Как только появится сообщение от платформы, люди смогут или опубликовать комментарий, или использовать дополнительное время для его редактирования.

YouTube will ask commenters to rethink posting if their message seems offensive https://t.co/WASgM0Szjc pic.twitter.com/yERvQSDPiM

— The Verge (@verge) December 4, 2020