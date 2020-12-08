В список рекомендованного к предустановке софта вошли голосовой помощник «Маруся» и ICQ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило и направило в Правительство предварительный рейтинг отечественных приложений и программ для предустановки на устройства, продающиеся в России, рассказал «Ъ» источник, знакомый с содержанием документа. По его словам, в перечне 29 приложений в 12 категориях.

Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России https://t.co/TnQD1dv9R4 — Интерфакс (@interfax_news) December 7, 2020

Кроме этого, на сайте самого министерства говорится о том, что оно «завершило обработку заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предварительной установке на электронные устройства».

Отбор происходил «согласно механизму, утвержденному Постановлением Правительства от 18 ноября 2020 года № 1867″, а также исходя из рейтинга популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями:

«Дополнительно для оценки заявок при Минцифры России была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций: РАТЭК, РУССОФТ, Отечественный софт, АПКИТ, Ассоциации компаний интернет-торговли и других».

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Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО, и после анализа заявок сформировало перечень программных продуктов, рекомендованных к предустановке.

Программы, без которых россиянам не обойтись https://t.co/nycnuw5XB2 — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 8, 2020

В категорию браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекс», в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» – Mail.ru, среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного ПО – «Мой офис». Также на электронных устройствах будут установлены «Госуслуги» и мобильное приложение платёжной системы «Мир».

В половине категорий лидируют продукты Mail.ru Group, включая соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер ICQ и голосовой помощник «Маруся».

Помимо продуктов крупных IT-компаний, в рейтинг вошло приложение газеты «Ведомости» — в категории новостных агрегаторов.

При этом в списке не оказалось сервисов для доступа к социально значимым сайтам по программе «Доступный интернет». По информации издания, их отберут отдельно.

Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать. Многие пользователи считают предустановку импортозамещённых приложений навязыванием отечественного софта, поэтому комментарии в основном носят не самый позитивный характер:

И назовут их соответственно:

Маруся с тов.майором, ВКонтакте с тов.майором, ICQ от тов.майора. — ЧиХ Ø (@An4xuu) December 8, 2020

«Чтобы вы ещё сильнее удивились этому абсурду, в списке нашлось место «аське», голосовому помощнику «Марусе» и антивирусу «Касперского»», — пишет популярный Telegram-канал Reddit.

В СССР был такой способ втухлять потребителям неликвид — «в нагрузку» — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 8, 2020

«Особенно необходимо установить приложения «Мои молитвы», «Я люблю ВВП», «День Победы», «Байден — чмо», «<Получи>, Америка!» и «Наш Марс»», — написал один из пользователей в реплаях к твиту «Медузы».

Среди умных помощников было решено выбрать ИИ Владимира Соловьева. — OlegusMDH (@OlegusMDH) December 8, 2020

«Продавцы смартфонов озолотятся: доп. услуга «удалить с гаджета всю эту <чушь>» будет пользоваться колоссальным спросом», — иронизирует пользовательница Fb Виктория Кошкина.

Власти потребовали предустанавливать на продаваемые в России смартфоны приложение Первого каналаhttps://t.co/7cfHopw6q4 pic.twitter.com/KuRzeJN7Cx — A.L.F. (@alf_julius) December 2, 2020

«Еще было бы не плохо всех подписать на газету «Известия» и журнал «Работница»», — советуют в комментариях к новости в паблике Forbes Russia.

Но самый популярный вопрос:

«Можно ли будет эти программы удалить?»

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Изначально закон о предустановке российских приложений должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но в Госдуму уже внесён законопроект о переносе срока до апреля 2021 года.

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