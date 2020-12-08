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08.12.2020

Роскомнадзор предупредил интернет-ресурсы и СМИ о недопустимости публикации фейков о вакцинации

Представителей средств массовой информации и пользователей Сети сообщение надзорного ведомства по большей части сбило с толку, поскольку в текущей формулировке не совсем понятно — от публикации какого рода информации власти предостерегают на этот раз

RKN zapugivayet SMI i socseti otnositelno Sputnik V  

В связи с началом масштабной вакцинации, Роскомнадзор решил озадачить всех новым, интересным способом — он опубликовал предостережение для СМИ, соцсетей и иных популярных интернет-ресурсов о «недопустимости распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19».

По словам надзорного ведомства,

«Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан».

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Что имел в виду Роскомнадзор, многие представители СМИ и пользователи Сети так и не поняли:

«Подразумевается ли под недостоверной информацией, допустим, критика вакцины, РКН не пояснил», — отметил Znak.com.

Telegram-канал «Цифровое Средневековье» иронизирует и над тоном, и над содержанием сообщения РКН:

«Роскомнадзор делает предупредительный выстрел и грозит карой для тех, кто будет распространять фейки о масштабной вакцинации от ковида.

При этом ведомство слов не выбирает и на ходу придумывает несуществующие законы: «обращаем внимание на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19». С каких пор распространение неподтвержденной информации стало недопустимым? Например, с указанием на то, что она не подтверждена.

Предыдущее похожее срочное особое обращение РКН касалось карикатур на пророка Мухаммеда и там тоже были вопросы к формулировкам ведомства».

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Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев полагает, что это предупреждение об ответственности за публикацию жалоб граждан на принудительную вакцинацию.

Дело в том, что в России с конца октября медики и чиновники начали жаловаться на принудительную вакцинацию от COVID-19. По словам координатора организации «Правозащита Открытки», юриста Алексея Прянишникова, принудительная вакцинация медработников препаратом «Спутник V» в условиях, когда он еще не был введен в массовый оборот, — антигуманна и противоречит действующему российскому законодательству.

В России на днях началась масштабная вакцинация и одной из первых в прививочную кампанию вступила Москва, о чём сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина. Однако, по словам главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, ажиотажа в Москве на вакцинацию нет — наоборот, многие слоты свободны.

Журналисты и общественники считают российский «Спутник V» вполне конкурентным западным аналогам средством (с одобрением о ней высказались Плющев, Смирнов, а также политик Леонид Волков), но, по словам всё того же Смирнова, власти сами сделали многое, чтобы подорвать доверие к отечественной вакцине.

Очевидно, Роскомнадзор теперь пытается административными методами и «латентным запугиванием» восстановить провалы в коммуникации между властями и гражданами, но выглядит это пока весьма сомнительно

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