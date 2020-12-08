Президент подписал пакет законов о наказаниях за призывы к отчуждению российских территорий

Владимир Путин подписал пакет законов, дополняющих КоАП, УК и УПК РФ по части призывов к отчуждению территорий РФ. Оба документа опубликованы на портале правовой информации.

Путин подписал закон о наказании за отчуждение территорий РФ https://t.co/A9B3DrKZIe — rgrus (@rgrus) December 8, 2020

Федеральный закон от 08.12.2020 № 420-ФЗ дополняет Кодекс об административных правонарушениях статьёй 20.3.3 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Наказанием за такое деяние будет штраф для граждан в размере от 30 000 до 60 000 рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от двухсот тыс. до трёхсот тыс. рублей. При этом те же действия, но совершённые с использованием СМИ или интернета, будут караться строже: 70 000 — 100 000 руб. для граждан; 100 000 — 200 000 руб. для должностных лиц; 300 тыс. — 500 тыс. рублей для юрлиц.

В России ввели штрафы за отчуждение территорийhttps://t.co/GP4VqRnvJl pic.twitter.com/nQLqsokUTk — Реальное Время (@Realnoevremya) December 8, 2020

При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность (по статье 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). При этом повышаются уголовные штрафы от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до четырех лет.

Федеральный закон от 08.12.2020 № 425-ФЗ вводит новую статью — 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут подсудны областному суду.

Законопроекты внесли в Госдуму после голосования о поправках в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что в России «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям».

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