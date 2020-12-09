Законопроект о признании иноагентами физлиц за политическую деятельность принят в I чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект №1057914-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». Предложенные группой парламентариев во главе с единороссом Василием Пискарёвым поправки существенно расширяют список потенциальных «иностранных агентов».

Госдума в первом чтении одобрила новый закон об иноагентах. Теперь, чтобы попасть в реестр, нужно заниматься политикой «в интересах иностранного источника». Эксперты считают, что это можно трактовать широко, поэтому закон может коснуться почти любогоhttps://t.co/gZAa1rL2an — TJ (@tjournal) December 8, 2020

Законопроектом предлагается наделять таким статусом человека, который занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из-за рубежа. То же распространяется и на общественные объединения. Их вдобавок обяжут не реже, чем раз в полгода, отчитываться о том, в каком объеме и для каких целей «иноагент» получил иностранное финансирование и как им фактически распорядился.

Физлица, выполняющие функции иноагентов, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах, который серьезно ужесточает требования к некоммерческим организациям в России.https://t.co/W9XAE6JSgK — Znak.com (@znak_com) December 8, 2020

«Мы хотим, чтобы было понятно, какие страны и сколько вливают средств в нашу внутреннюю политику и влияют на волеизъявление наших граждан», — заявил на пленарном заседании в Госдуме Пискарев.

Раньше физлицо могло получить статус иноагента, только если оно оно получало финансирование из-за рубежа и распространяло информацию организации, признанной иностранным агентом.

Новый законопроект может коснуться, например, «Голоса», который занимается защитой прав избирателей, отмечали СМИ. Организация действует в форме движения, которое не требует наличия юрлица, однако по новым правилам его можно признать иноагентом и без регистрации. Менеджер проектов ФБК Леонид Волков считает, что иностранными агентами будут признавать кандидатов от «умного голосования», которое предлагает избирателям голосовать за сильнейших кандидатов от оппозиции. СМИ при упоминании любого иностранного агента должны указывать его статус в публикации.

Не все в Думе поняли, кого коснется новый закон об "иноагентах", но большинство проголосовало за https://t.co/bhxOXSzVXB — bbcrussian (@bbcrussian) December 8, 2020

В эффективности новых запретов на заседании Госдумы усомнился лишь либерал-демократ Сергей Иванов:

«Причем тут вообще суверенитет? Расследования против воров и жуликов, собирающие миллионы просмотров, это что ли борьба за суверенитет? Они (воры и жулики) что ли Россия? Доверие к власти настолько уже на нуле, в итоге вы только рекламу сделаете этим иноагентам. Никто уже не хочет слушать этот „соловьиный помет“ — это не сработает».

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Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский ранее утверждал, что под «политической деятельностью» в российских законах может подразумеваться «абсолютно любая деятельность». «Например, российское законодательство может считать политической деятельностью даже произнесение вслух оценки работы органов власти», — считает он.

С ним согласен юрист «Команды 29» Максим Оленичев:

«Опыт применения закона об НКО-иноагентах говорит о том, что государство принимает за политическую деятельность любую публичную деятельность — выражение критического мнения, распространение информации с критикой органов госвласти и реформ, проведение публичных мероприятий (митинги, шествия, собрания, тренинги, семинары). Любые действия по распространению информации критической, по мнению власти».

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"Расскажу на своем примере. Сейчас по телевизору идет серия репортажей об НКО-иноагентах. Меня там даже не называли по имени, только лицо показали. Какие-то знакомые родителей посмотрели этот выпуск и пишут маме: "А что, твой сын — иностранный шпион?" https://t.co/HJF2z3WaZA — DW на русском (@dw_russian) December 9, 2020

Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова сказала изданию: «Любая группа граждан, которая собралась для реализации своих целей, будь то защита чьих-то прав или совместное прослушивание музыки, может быть внесена в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента, если она имеет хотя бы 10 рублей иностранных денег и занимается политической деятельностью».

В пояснительной записке говорится, что изменения «позволят повысить законность и прозрачность в деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах» в России.

ретвитьте меня только с указанием что я иноагент pic.twitter.com/qungeT6vrm — chaoscore enthusiast (@mycravatundone) December 4, 2020

Обнаружил у дочери Кириенко гражданство Франции. Тут могла бы быть шутка про "иноагент все равно ты", но это уже не смешноhttps://t.co/1xvPEKGh1v — Сергей Ежов (@ezhovs) December 8, 2020

Ранее Министерство юстиции предложило распространить закон об иностранных агентах на коммерческие организации, в том числе на общества с ограниченной ответственностью (ООО). Сейчас иноагентами в России могут признавать только некоммерческие организации (НКО).

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