Эксперты просят власти отозвать и переработать законопроекты о криптовалюте

«Комиссия по блокчейн-технологиям и криптоэкономике» при поддержке юридической фирмы Digital Rights Center отправила в Минфин РФ отзывы на пакет законопроектов по налогообложению оборота цифровых валют. В них эксперты обосновали необходимость внесения изменений в законотворческие инициативы, дополняющие 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах» с правовой точки зрения и позиции устойчивого развития цифровой экономики в России. По мнению экспертов, предлагаемые властями изменения в законодательство несут массу рисков, а также слабо учитывают реалии криптовалютной отрасли. Если не устранить эти недостатки в законопроектах, это может повлечь очередную волну оттока капитала из РФ в юрисдикции с более благоприятным регулированием оборота цифровых валют.

"​Комиссия по блокчейн-технологиям и криптоэкономике" направила в Минфин РФ отзывы на пакет законопроектов по налогообложению цифровых валют.https://t.co/khNbJy9oUM — ForkLog (@ForkLog) December 9, 2020

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Принимавший участие в составлении отзыва ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян отметил, что запретительные инициативы создают атмосферу страха, при которой криптоэнтузиасты и профессионалы индустрии будут крайне осторожно совершать какие-либо действия с криптовалютами, если вообще не перестанут их совершать:

«Если мы создаем плохие условия для развития криптопроектов, то очевидно, что они будут уходить в более комфортные юрисдикции, где налоговая ставка существенно ниже, правовая система существенно стабильнее, и где можно не бояться говорить о том, какое количество цифровых валют осталось у тебя на кошельке».

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Эксперты предложили властям выйти к диалогу с бизнесом по вопросу регулирования криптовалюты. Директор Binance в России Глеб Костарев добавил, что многие страны находятся на начальной стадии регулирования рынка ЦФА. В перспективе оно должно способствовать внедрению инноваций и открытому рынку. «Мы уверены, что коллективные опыт и экспертиза представителей мировых финансовых цифровых платформ необходимы для разработки и внедрения нормативно–правовой базы, которая которая внесет вклад в основу для формирования устойчивого рынка в РФ», – подчеркнул Костарев.

«Атмосфера страха». Криптосообщество оценило закон о налоге на BTC Комиссия по блокчейн-технологиям и криптоэкономике направила в Минфин отзыв на законы по налогообложению криптовалют. Эксперты предложили снизить штрафы и убрать уголовную ответственностьhttps://t.co/QjiFXeQ8xN — РБК-Крипто (@RBC_Crypto) December 9, 2020

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Вот уже в течение нескольких лет российские законодатели готовят базу для жесткого ограничения транзакций в криптовалютах. Так, Минфин предложил наказывать за незадекларированные операции на сумму свыше 45 млн рублей (рыночную стоимость активов должна будет определять ФНС) уголовной ответственностью до трех лет лишения свободы или штрафом до 2 млн рублей.

Еще один законопроект должен приравнять цифровую валюту к имуществу: это означает, что криптовалюта начнет облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц (НДФЛ).

Любой, кто находится в России и регистрирует цифровой кошелек, обязан сообщать в налоговые органы об обороте средств, если сумма поступлений или списаний за год превышает 600 тысяч рублей. Если человек не сообщит эти данные в налоговую, его предложено наказывать штрафом в 10% от наибольшей из двух сумм (либо поступления цифровой валюты лицу, либо от суммы списания цифровой валюты). Если человек начнет уклоняться от уплаты налога на цифровую валюту, штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.

Под внезапное декларирование подпадут большинство участников рынка криптовалют, под внезапную уголовную ответственность — большинство крупных. Законопроекты нужно срочно отзывать, говорят эксперты.https://t.co/QlOO7pBqcs — The Bell (@ru_thebell) December 9, 2020

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По мнению экспертов, в проекте не учтена имманентная криптовалютному рынку сильнейшая волатильность, где стоимость токена может очень быстро колебаться на тысячи процентов, пишут эксперты. К таким относятся некоторые DeFi-токены или альткоины. «Это может повлечь за собой автоматическое привлечение к уголовной ответственности лица, купившего или продавшего цифровую валюту за одну стоимость и включившего ее в соответствующий отчет, если стоимость такой цифровой валюты существенно вырастет в кратчайшие после покупки сроки», — говорится в отзыве.

Стоимость цифровых активов не должны определять налоговики. Это очевидный повод для злоупотреблений — ФНС может учесть цену цифровых активов по своему усмотрению и в произвольный момент, так что купленная криптовалюта неожиданно для ее владельца будет подлежать декларированию.

Низкий порог суммы цифровых активов для обязательного декларирования (600 тысяч рублей) создает ситуацию, когда подавляющее большинство игроков на рынке будут обязаны отчитываться перед ФНС.

Ни один законопроект не учитывает вероятность случайного получения криптовалюты, например, из-за ошибочного адреса криптокошелька.

Штрафы за криптовалютные нарушения чрезмерны — они почему-то выше штрафов за аналогичные налоговые и финансовые нарушения, отмечают эксперты. Их следует снизить до разумного размера (не более 100 тысяч рублей для физических лиц, не более 300 тысяч рублей для юрлиц).

Уголовная ответственность за сам факт недекларирования операций с цифровыми валютами «является абсолютно чрезмерной мерой» и «полностью противоречит как позиции добросовестных участников рынка цифровых валют, так и сложившейся международной практике». К тому же в текущей формулировке она относится и к юрлицам, а под операции с цифровыми валютами подпадают абсолютно любые действия с ними.

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Законопроекты должны быть отозваны и полностью переработаны, резюмирует экспертное сообщество.

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«Законопроекты направлены не на адекватное регулирование и выработку правовой позиции с учетом интересов индустрии, а на снижение у россиян интереса к работе с «криптоактивами» (ЦФА) и введение налогообложения на то, что раньше налогом не облагалось», — считает Михаил Третьяк, член Комиссии и руководитель практики IP/IT фирмы Digital Rights Center.

«Очевидно, что рынку криптовалют необходимо регулирование, для того, чтобы те, кто сегодня находится в серой правовой зоне, могли легально вести бизнес, заключать сделки с цифровыми финансовыми активами и иметь судебную защиту своих прав, — говорит Саркис Дарбинян, — однако тот пакет законопроектов, что был представлен Минфином, может сделать ситуацию в России с оборотом крипты еще хуже, при этом сильно затормозив возможности цифровой экономики».

Ведущий юрист «РосКомСвободы» также приходит к выводу, что:

«Неадекватные меры уголовного и административного наказания лишь за факт недекларирования валют могут привести к оттоку как мозгов, так и инвестиций в более дружелюбные к криптовалютам юрисдикции. И, конечно, никто не хочет сообщать о наличии у себя крупных сумм в криптовалютах, потому что это сопряжено с высокими рисками в условиях российской действительности. Ведь в любой момент могут прийти с обыском, забрать технику, «отжать» крипту. Рассчитывать на закон и суд, который в такой момент защитит, явно не приходится. Представленные законопроекты надо значительно доработать, а Правительству совместно с экспертами отрасли следует выработать тот подход, который сможет как удержать текущие проекты в России, так и привлечь новые инвестиции на рынок».

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Мария Станкевич, Директор по развитию бизнеса и коммуникациям ЕХМО, призвала регулятора к сотрудничеству с торговыми площадками. У них уже есть опыт прохождения процедур соответствия законодательству в иностранных юрисдикциях, напомнила она. Глеб Костарев дополнил, что экспертиза представителей мировых цифровых платформ необходима для разработки и внедрения нормативно–правовой базы.

В свою очередь, председатель Комиссии Николай Гаджиев отметил, что предложения экспертов учитывают интересы всех граждан и представителей бизнеса, которых может коснуться новое регулирование в сфере «Цифровой экономики». «В нашу Комиссию входят специалисты разных профилей, которые работают в сфере цифровых активов, такие как создатели блокчейн бизнеса, юристы, помогающие им, и общественники, защищающие права обычных владельцев цифровых активов, — сказал он. — Деятельность Комиссии, основывающаяся на международном экспертном опыте участников, при взаимодействии с государственными структурами позволит помочь корректно интегрировать технологию блокчейн и основанные на ней проекты на территории Российской Федерации».

В состав Комиссии входят крупнейшие представители криптоиндустрии (VEROS FP, Binance, EXMO, CoinBene Russia, OKEx, Bingbon, Colibri Group, Xangle, SalAd Lab), представители общественных («РосКомСвобода») и экспертных организаций (экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, экспертного совета по экономике и предпринимательству Молодежного парламента при Госдуме), а также юристы-эксперты в области международного регулирования оборота цифровых активов (Digital Rights Center). Создана была Комиссия в 2019 году.

В пресс-службе Минфина на запрос редакции «РБК-Крипто» ответили, что данные отзывы были получены и будут рассмотрены в установленном порядке.

«Минфин России, в рамках общественного обсуждения законопроектов, получил отзывы, они будут рассмотрены в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

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