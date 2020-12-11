Мэрия Москвы не считает нарушением запрос данных сотрудников на «удалёнке»

Московские власти считают, что имеют право требовать от компаний данные сотрудников, переведённых на удалённую работу, так как в силу режима повышенной готовности уполномочены вводить на подведомственной территории особый порядок передвижения, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на копию отзыва.

Московские власти уверены, что в пандемию имеют полное право требовать от компаний данные сотрудников, переведённых на удалёнку https://t.co/Z8gJg6b1tW — Открытые медиа (@OpenMedia_io) December 11, 2020

Напомним, «РосКомСвобода» и Фонд развития цифровых прав в середине октября текущего года подали иск в Мосгорсуд, в котором оспаривается указ мэра Москвы Сергея Собянина о передаче данных сотрудников на удалёнке столичным властям. Мэр обязал работодателей еженедельно передавать столичным властям номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, переведённых на удалённый режим работы.

По мнению «РосКомСвободы», этот указ противоречит закону о персональных данных, Трудовому кодексу и закону о предоставлении государственных и муниципальных услуг. В частности, отмечается в иске, указ Собянина не определяет цель обработки данных, а также обязывает работодателя передавать данные о работниках без их согласия — и то, и другое действующим законодательством запрещено.

Указ Собянина о слежке за работниками на удалёнке оспорен в суде | РОСКОМСВОБОДА https://t.co/JHO1jXI6TZ — Малюков Михаил (@netstrannik) October 18, 2020

В отзыве на иск юристы Собянина ссылаются на закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и на президентский указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, который обязывает глав регионов «обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных мероприятий». Граждане же в случае введения режима повышенной готовности обязаны выполнять требования «должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации». В мэрии напоминают, что указ о введении режима повышенной готовности уже проверялся Мосгорсудом и был признан не противоречащим законодательству.

Представляющий истца глава юридической практики «РосКомСвободы» адвокат Саркис Дарбинян сказал, что:

«На самом деле никаких возражений по существу самого иска представлено не было. Вместо аргументов по существу иска о противоречии Указа ряду федеральных законов, мэрия продолжает утверждать, что она имеет право ограничивать право на передвижение граждан и устанавливать особые правила поведения в условиях режима повышенной готовности. Дело в том, что федеральное законодательство в части действия органов власти в случае техногенных и чрезвычайных ситуаций никак не описывает вопросы, связанные с ограничением прав граждан, и более того, все организационные меры, как правило, которые указаны в законе, распространяются на органы власти, координацию их деятельности, и ограничение конституционных прав даже под таким благовидным предлогом не является обоснованным. При этом в представленных возражениях нет ни слова о персональных данных и никак не отражается, как именно истребованные персональные данные работников без их согласия помогут бороться с вирусом. Основное слушание по делу назначено на январь, и мы намерены добиться от суда признания незаконными положений Указа, которые очевидно противоречат трём федеральным законам, о которых мы писали в иске».

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Саркис Дарбинян советует работодателям, которые решили исполнять этот указ, быть очень осторожными при передаче данных третьим лицам, поскольку федеральное действующее законодательство не налагает на работодателей никаких обязательств в части изъятия подобных данных, так же, как и у работников нет обязанности предоставлять работодателю данные своих транспортных карт, мобильного телефона или номера автомобиля.

«Поэтому тем, кто решит всё-таки этот указ исполнять, стоит не забывать про добровольность подобного рода предоставления данных и не настаивать на исполнении этого требования в отношении тех работников, которые откажутся эти данные предоставлять», — подытоживает он.

Роскомнадзор, который должен следить за соблюдением законодательства о персональных данных в этой ситуации почему-то своей внятной позиции никак не обозначил. Действительно, если персональные данные получены не от их непосредственного владельца, оператор до начала обработки обязан известить о том, какова цель их обработки и кто — предполагаемые пользователи, следует из ответа ведомства на запрос независимого сертифицированного эксперта по праву приватности Елены Себякиной. Но это можно не делать, если персональные данные получены оператором в силу закона. Но указ мэра — это не федеральный закон. «Роскомнадзор упорно не замечает, что москвичам не известен оператор, не опубликовано уведомление об обработке персональных данных, и субъектам не предоставлены объяснения целей и юридические последствия обработки персональных данных, — констатирует Себякина. — Согласие, собираемое работодателями, не является добровольным, может быть не предоставлено или отозвано. Сотрудников понуждают к даче согласия и предоставлению данных под угрозой увольнения».

«Мы наблюдаем имитацию законности, когда государственный орган обосновывает свои действия законом, не имеющим прямого отношения к спорной ситуации, — говорит Виталий Исаков из Института права и публичной политики. — В случае с ограничением прав граждан в ходе противовирусных мероприятий такой „универсальной отмычкой“ оказался закон о защите населения от ЧС. На самом деле он предназначен в первую очередь для координации и мобилизации чиновников в случае чрезвычайных ситуаций. Но те почему-то решили, что этот закон наделяет их правом не учитывать все прочие гарантии». Это недопустимо и противоречит принципу правового государства, настаивает эксперт: все полномочия исполнительной власти должны быть недвусмысленно и чётко определены законом.

Муниципальному депутату столичного округа Раменки Николаю Бобринскому (он оспаривал в суде введённые мэрией ограничения на передвижение) тоже не понятно, каким образом у столичных властей получается подзаконными актами отменять права, гарантированные федеральным законом. По его мнению, исход спора во многом будет зависеть от давления на административно-судебную систему, которую создаёт тот или иной акт. Если оспаривать действия мэрии в суд пойдут не только правозащитники, но и сами работодатели, получится гораздо эффективнее, считает эксперт.

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