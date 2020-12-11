В Великобритании опробовали распознавание лиц в магазинах

Региональный потребительский кооператив в Великобритании Southern Co-operative протестировал проект по защите магазинов от нападения воров. Система Facewatch, включающая в себя распознавание лиц, в течение последних 18 месяцев предупреждала работников 18 заведений о посещении магазина людьми, у которых в прошлом были записи о «краже или антиобщественном поведении».

Branches of the Southern Co-op are using facial recognition to look for potential shoplifters. But the roll-out has raised concerns about the creep of surveillance tech in the private sector https://t.co/4qhDPoBTe1 — WIRED UK (@WiredUK) December 10, 2020

Некоммерческая организация Privacy International поставила под сомнение законность использования этой технологии в магазинах. Она также поинтересовалась, передается ли информация полиции. Правозащитная организация Big Brother Watch тоже высказалась по этому поводу:

«Хорошо известно, что такое отслеживание страдает от серьёзной неточности и предвзятости и приводит к тому, что невиновные люди ошибочно отмечаются как преступники и попадают в соответствующие базы данных».

В Southern Co-operative, однако, ответили, что системы в магазинах тестировались в соответствии с требованиями GDPR и никакие данные полиции переданы не были. В кооперативе заявили, что

«Уже в этом году мы наблюдаем рост на 80% числа нападений и насилия в отношении наших коллег. Цель нашего ограниченного и целенаправленного использования распознавания лиц состоит в том, чтобы определять известных рецидивистов, входящих в магазины».

По словам представителей кооператива, это даёт сотрудникам магазинов время время принять решение о любых действиях, как-то: вежливо попросить человека покинуть помещение или уведомить полицию.

Тестирование технологии уже завершилось, хотя, по имеющимся данным, технология всё ещё используется в магазинах. Испытание прошло успешно, сообщается, что система улучшила безопасность работников. Планов по её более широкому распространению пока нет.

В России подобные системы, по всей видимости, тоже тестируются. Так, в конце октября охранники гипермаркета «Ашан» на Красносельской (Москва) задержали мужчину: «Автоматическая система распознавания лиц» предположила, что это мог быть посетитель, который несколько недель назад украл из магазина элитный алкоголь на сумму 78 тыс. руб. И хотя довольно быстро выяснилось, что срабатывание оказалось ложным, посетитель магазина провёл в ОВД шесть часов. По его словам, полиция стремилась не разобраться, а надавить физически и психологически, чтобы сделать себе план и отправить человека под суд.

Напоминаем, «РосКомСвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц, в числе причин приостановки использования данной технологии указывает в том числе и вероятность ошибки, которая может стоить гражданам не только денег и времени, но и свободы.

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