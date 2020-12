В Великобритании опробовали распознавание лиц в магазинах

Региональный потребительский кооператив в Великобритании Southern Co-operative протестировал проект по защите магазинов от нападения воров. Система Facewatch, включающая в себя распознавание лиц, в течение последних 18 месяцев предупреждала работников 18 заведений о посещении магазина людьми, у которых в прошлом были записи о «краже или антиобщественном поведении».

Branches of the Southern Co-op are using facial recognition to look for potential shoplifters. But the roll-out has raised concerns about the creep of surveillance tech in the private sector https://t.co/4qhDPoBTe1

— WIRED UK (@WiredUK) December 10, 2020