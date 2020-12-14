Росгвардия оценила свою цифровизацию почти в 11 миллиардов рублей

Росгвардия запрашивает 10,8 млрд руб. из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» на цифровизацию с 2021 по 2023 год, следует из плана цифровой трансформации ведомства, с которым ознакомился «Ъ» (подлинность документа подтвердил источник в пресс-службе ведомства).
Росгвадии на цифровизацию нужно 10,8 миллиардов рублей, но это меньше, чем требуется другим ведомствам https://t.co/sDKLIHJxvP
— МБХ медиа (@MBKhMedia) December 14, 2020
Полученные средства Росгвардия планирует освоить следующим образом:
К 2023 году ведомство хочет обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным ПО, тогда как сейчас их 44%. Планируется также подключить 50% росгвардейцев к системе электронного документооборота. Сейчас к ней подключена четверть сотрудников.
Отмечается, что Росгвардия запросила на цифровизацию меньше других силовых ведомств: так, МВД попросили 55 млрд рублей, ФСИН планировала потратить 25 млрд рублей.
Эксперты, опрошенные «Ъ», говорят, что большую часть бюджета освоят крупнейшие IT-компании. При этом специалисты считают, что цифровизация ведомств должна идти более прозрачно, необходима независимая оценка технологических решений и государственных контрактов.
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