Росгвардия оценила свою цифровизацию почти в 11 миллиардов рублей

Росгвардия запрашивает 10,8 млрд руб. из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» на цифровизацию с 2021 по 2023 год, следует из плана цифровой трансформации ведомства, с которым ознакомился «Ъ» (подлинность документа подтвердил источник в пресс-службе ведомства).

Росгвадии на цифровизацию нужно 10,8 миллиардов рублей, но это меньше, чем требуется другим ведомствам https://t.co/sDKLIHJxvP — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 14, 2020

Полученные средства Росгвардия планирует освоить следующим образом:

6,7 миллиарда рублей на поддержку существующей IT-инфраструктуры и сервисов, которые запустят в ближайшие годы. В том числе, 470 миллионов пойдет на «эксплуатацию печатающих устройств»;

3,8 миллиарда рублей на перевод госуслуг в электронный вид (лицензирование частной охранной деятельности, разрешение на владение оружием и работу частных детективных агентств);

185,4 миллиона рублей поддержку и обновление системы централизованного учета оборота гражданского оружия. Летом Росгвардия заказала у НИИ «Восход» IT-платформу для отслеживания оружия от завода до прилавка за 540 миллионов рублей.

373 миллиона рублей на дооснащение телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием.

К 2023 году ведомство хочет обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным ПО, тогда как сейчас их 44%. Планируется также подключить 50% росгвардейцев к системе электронного документооборота. Сейчас к ней подключена четверть сотрудников.

Отмечается, что Росгвардия запросила на цифровизацию меньше других силовых ведомств: так, МВД попросили 55 млрд рублей, ФСИН планировала потратить 25 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные «Ъ», говорят, что большую часть бюджета освоят крупнейшие IT-компании. При этом специалисты считают, что цифровизация ведомств должна идти более прозрачно, необходима независимая оценка технологических решений и государственных контрактов.

.

.

.