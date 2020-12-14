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14.12.2020

Росгвардия оценила свою цифровизацию почти в 11 миллиардов рублей

По сравнению с МВД и ФСИН, чьи запросы составляют в несколько раз большие суммы, «цифровые аппетиты» данного ведомства можно назвать скромными, но экспертов смущает непрозрачность таких процессов

RosGuard prosit deneg na cifroo  

Росгвардия запрашивает 10,8 млрд руб. из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» на цифровизацию с 2021 по 2023 год, следует из плана цифровой трансформации ведомства, с которым ознакомился «Ъ» (подлинность документа подтвердил источник в пресс-службе ведомства).

Полученные средства Росгвардия планирует освоить следующим образом:

  • 6,7 миллиарда рублей на поддержку существующей IT-инфраструктуры и сервисов, которые запустят в ближайшие годы. В том числе, 470 миллионов пойдет на «эксплуатацию печатающих устройств»;
  • 3,8 миллиарда рублей на перевод госуслуг в электронный вид (лицензирование частной охранной деятельности, разрешение на владение оружием и работу частных детективных агентств);
  • 185,4 миллиона рублей поддержку и обновление системы централизованного учета оборота гражданского оружия. Летом Росгвардия заказала у НИИ «Восход» IT-платформу для отслеживания оружия от завода до прилавка за 540 миллионов рублей.
  • 373 миллиона рублей на дооснащение телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием.

К 2023 году ведомство хочет обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным ПО, тогда как сейчас их 44%. Планируется также подключить 50% росгвардейцев к системе электронного документооборота. Сейчас к ней подключена четверть сотрудников.

Отмечается, что Росгвардия запросила на цифровизацию меньше других силовых ведомств: так, МВД попросили 55 млрд рублей, ФСИН планировала потратить 25 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные «Ъ», говорят, что большую часть бюджета освоят крупнейшие IT-компании. При этом специалисты считают, что цифровизация ведомств должна идти более прозрачно, необходима независимая оценка технологических решений и государственных контрактов.

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