ФСИН запросила 25 млрд рублей на «тюремную цифровизацию»

Стали известны подробности по цифровизации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которую та намерена проводить совместно с госкорпорацией «Ростех». Инициатива коснётся не только ведомства, но и 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на презентацию, которую представители ФСИН и госкорпорации представили на совещании у директора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Василия Слышкина в конце сентября текущего года.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросила 25 млрд руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика» на цифровизацию тюрем, включая внедрение систем распознавания лиц, контроля труда заключенных и электронного документооборота.https://t.co/iIXbioDgY6 — Коммерсантъ (@kommersant) September 29, 2020

Как выяснилось, ФСИН хочет получить на проект больше 25 млрд руб. с 2021 по 2023 год из нацпрограммы «Цифровая экономика».

В июле текущего года на «тюремную цифровизацию» ФСИН с «Ростехом» попросили у Президента РФ Владимира Патина 5,8 миллиардов рублей. В рамках проекта «Цифровая экономика» «Ростех» предлагает создать информационную систему ГИС ФСИН, которая позволит эффективнее использовать труд заключенных, отслеживать спецтранспорт, а также снизит уровень коррупции в местах лишения свободы и усилит охрану заключенных. Кроме того, она позволит пресекать незаконные связи находящихся в колонии с внешним миром и бороться с «манипуляциями» некоммерческих организаций, защищающих права заключенных, говорится в документе. В «Ростехе» тогда существование такого письма подтвердили «Новой газете», но отметили — «решение всё равно остается за государством».

О том, что встреча, где обсуждалась уже другая, почти в пять раз большая сумма, подтвердили «Ъ» пресс-службы Минцифры и ФСИН. «Совещание прошло, у нас есть ряд разногласий с Минцифры, которые планируется устранить», — рассказал источник издания в руководстве ФСИН.

Своим партнером в проекте ФСИН также видит «Ростех», который предлагается назначить единственным поставщиком. «Но Минцифры пока тормозит согласование проекта: чиновники хотят назначить куратором программы МВД, что не нравится «Ростеху», — пишет «Ъ».

Что касается распределения этих 25 миллиардов, то ФСИН, в частности, предлагает цифровизацию по нескольким направлениям.

Первым станет перевод госуслуг в электронный вид: «Ростех» планирует создать информационную платформу для обращений граждан во ФСИН за 791 млн руб. Также госкорпорация хочет заняться цифровизацией труда заключенных, которых, по данным ФСИН, в стране 493,3 тысяч человек. Задача — увеличить занятость, чтобы к работе были привлечены 59% заключенных (сейчас 53%), повысить производительность труда и среднюю зарплату (с 5,9 тыс. до 6,7 тыс. руб.) и сделать систему прозрачной.

«Решение позволит выводить на работу всех вне зависимости от неофициальных договоренностей с администрацией»,— пояснил топ-менеджер «Ростеха». На это из бюджета потребуется 3,66 млрд руб.

Следующий пункт — перевод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключенных и систем электронного менеджмента тюрем, что потребует 4,5 млрд руб. Еще 3,2 млрд руб. уйдет на создание единой информационной системы, которая объединит 50 IT-систем ФСИН. Создание ИС для контроля строительства объектов в тюрьмах потребует 117 млн руб., 340 млн руб. нужны на контроль над транспортными средствами: их передвижением, эксплуатацией и ремонтом.

Самый дорогостоящий пункт программы — около 10,2 млрд руб.— называется «Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных». Ее ядром станет видеоаналитика с распознаванием лиц. Она, уверяет источник в «Ростехе», будет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников, фиксируя, например, когда и кто именно зашел в камеру.

Последний пункт программы — переход ФСИН на отечественный софт. Сейчас им оснащено только 37% компьютеров службы, к 2023 году этот показатель хотят поднять до 100%, на что потребуется 3,2 млрд руб.

Согласно презентации, реализация программы должна к 2023 году сократить издержки ФСИН на 62,5 млрд руб. и увеличить налоговые отчисления от труда заключенных с нуля до 1,3 млрд руб.

Но пока нет понимания, кто будет утверждать проект. По итогам совещания Минцифры предложило назначить МВД центром компетенций по цифровизации ФСИН. В «Ростехе» этим недовольны и рассчитывают, что проект будет курировать Минцифры.

«МВД — это автоматчики по периметру, а не цифровые технологии»,— поясняет «Ъ» собеседник в «Ростехе», опасаясь, что согласование может затянуться.

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