К делу об арт-порно подключают экспертизу «Секса в большом городе»

Управление СК по Хабаровскому краю и ЕАО направило на экспертизу эпизод сериала «Секс в большом городе» в рамках дела художницы Юлии Цветковой о распространении порнографии. Об этом «МБХ медиа» сообщила мать художницы Анна Ходырева.

Согласно постановлению следователя, такое решение принято для обеспечения «объективности» расследования уголовного дела. Сотрудница СК ссылается на то, что «в средствах массовой информации сцены, демонстрирующие картины с изображениями женского полового органа в сериале «Секс в большом городе», сравнивают с изображениями, опубликованными Цветковой Ю.В». В связи с этим следователь просит провести судебно-психологическую экспертизу пятой серии первого сезона сериала, в которой одна из героинь приезжает к художнику, рисующему вагины.

СК хочет сравнить изображения вагин в сериале "Секс в большом городе" с рисунками Цветковой https://t.co/Cam5H2VQuR pic.twitter.com/5vIG7Im9Mo — KasparovRu (@KasparovRu) December 14, 2020

Экспертиза должна ответить на вопросы — являются ли порнографическим материалом данные сцены, имеют ли они историческую, художественную и культурную ценность, а также провоцируют ли они психическое состояние, «вредное для здоровья человека, в том числе — несовершеннолетнего»?

По этой причине Ходырева написала письмо актрисе Синтии Никсон, игравшей в «Сексе в большом городе»:

«Почему я пишу вам? В конце концов, вся эта история, хоть и ужасная, не имеет к вам никакого отношения. Дело в том, что следствие, видимо исчерпав свою фантазию, заказало для доказательства вины Юлии две новые экспертизы: одну искусствоведческую, вторую – психологическую. Сейчас они ставят перед экспертами задачу: сравнить семь изображений вагин из уголовного дела Юлии с теми, что были в «Сексе в большом городе», где вы рисовали вагины. Никто не понимает, чего они здесь добиваются».

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Российская художница и активистка из Комсомольска-на-Амуре с осени прошлого года проходит обвиняемой по сразу нескольким уголовным и административным статьям, среди которых «изготовление и оборот полнографических материалов», а также «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Цветкова вела во «ВКонтакте» паблик «Монологи вагины», где были опубликованы рисунки на тему бодипозитива. Проверка в отношении Цветковой началась после того, как на нее написал заявления активист Тимур Булатов, который ведет гомофобный паблик «Нравственный джихад». Активист сообщил полиции, что Цветкова распространяет порнографию. После этого в отношении активистки также завели несколько административных дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за ее личной страницы во «ВКонтакте» и пабликов «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+». По этим статьям ей были назначены штрафы.

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