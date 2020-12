Access Now: при использовании ИИ Евросоюз должен ставить права человека во главу угла

Некоммерческая организация по защите цифровых прав Access Now выпустила доклад «Европейский подход к искусственному интеллекту: как развивается стратегия ИИ». В нём она исследует, как страны Европейского союза продвигают искусственный интеллект, который ЕС называет заслуживающим доверия. Доклад является продолжением отчёта 2018 года. Он содержит итоги четырёх круглых столов и ряда индивидуальных интервью, организованных Access Now и британским оператором мобильной связи Vodafone за два последних года.

Для того чтобы считаться заслуживающими доверия, ИИ должен удовлетворять следующим критериям:

– управление и надзор со стороны человека;

– технические надёжность и безопасность;

– конфиденциальность;

– прозрачность;

– разнообразие, недискриминация и справедливость;

– социальное и экологическое благосостояние;

– подотчётность.

В докладе делаются следующие выводы.

Часто государства по всему миру следуют этическому подходу Евросоюза, предполагающему мягкое регулирование ИИ. Но во многих случаях теория ещё не превратилась в практику.

В дискуссиях усиливаются призывы запретить распознавание лиц жёсткими правилами. Одного этического подхода уже недостаточно: он оставляет миллионы людей беззащитными перед потенциальными нарушениями прав человека и практически без каких-либо средств правовой защиты. Комитет министров Совета Европы признал, что в связи с растущей зависимостью от алгоритмических систем в повседневной жизни в обществе появились проблемы относительно таких прав, как право на справедливое судебное разбирательство, право на неприкосновенность частной жизни и защиту данных, право на свободу слова.

Access Now присоединяется к призыву Европейской сети цифровых прав (European Digital Rights) запретить в ЕС массовое наблюдение, использующее биометрические данные. К слову, в России «Роскомсвобода» активно ведёт кампанию против распознавания лиц. Вы можете помочь нам, присоединившись к кампании и подписав петицию на сайте Change.org.

🧐 “While AI can deliver benefits to society, it also causes irreparable harm & impacts #HumanRights. EU policy must show that the government will put people and their rights ahead of innovation at any and all cost” ⚖️

Read @accessnow report in #EDRigram: https://t.co/Nz6EmrRI8r pic.twitter.com/SoV5JIVZJW

— EDRi (@edri) December 14, 2020