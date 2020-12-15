Роскомнадзору и ФСИН не удалось заблокировать сайт «Гулагу.нет»

Хорошевский райсуд Москвы отказал Роскомнадзору и ФСИН в блокировке сайта Gulagu.net на территории России, сообщил «МБХ медиа» адвокат Александр Храпов:

«Мы там работаем командой, один из наших адвокатов участвовал. Было длительное заседание. Сторона, которая предъявила иск, негативно высказывалась о правозащитнике. Мы перед тем, как выступить, изучили все основания, выбрали позицию защиты, и с учетом наших доводов суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска Роскомнадзора по заявлению ФСИНа. Сторона может подать жалобу, пока мы ждем решение в письменном виде».

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Об этом также написал в своём Facebook владелец сайта Владимир Осечкин.

По данным активистов, заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый лично требовал заблокировать сайт ассоциации независимых правозащитников Gulagu.net. Осечкин уверяет, что Рудый сам всегда читает его публикации.

Заблокировать сайт проекта, помогающего заключенным, требовал лично заместитель директора ФСИНhttps://t.co/sO2y5KftmB — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 14, 2020

«Жулики и коррупционеры, атакующие нас, изобличают лишь самих себя. Им неприятно читать правду о себе, им страшно просыпаться и открывать Gulagu.net, они живут и ждут, когда мы опубликуем очередное заявление и их очередные садисты и жулики будут изобличены. Что ж, мы продолжим», — пишет Осечкин.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Gulagu.net удалить с сайта публикацию о причастности к коррупции директора одного из департаментов Минюста, однако доступ правозащитников к ресурсу до этого был закрыт силовиками. Речь идет о расследовании, которое опубликовано на сайте OНК.рф. В тексте было сказано, что директор Департамента организации и контроля Министерства юстиции Андрей Чумаков в тайне от коллег заселился и проживал в роскошной 106-метровой служебной квартире по ул. Пырьева в Москве, при этом в его собственности продолжала находиться собственная 103-х метровая квартира, купленная на субсидию, полученную от государства.

В России против создателя портала Владимира Осечкина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». С 2015 года он живёт во Франции и все претензии со стороны российских властей отвергает. «Мне действительно после того унизительного обыска с масками и той лжи от генералов СК пришлось уехать, чтобы больше никогда никакие бандиты в форме не пугали моих детей и мою семью только за то, что силовикам не нравятся мои публикации о фактах коррупции и пыток», — заявил Осечкин, который летом текущего года был объявлен РФ в международный розыск.

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