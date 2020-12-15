Российский суд впервые потребовал заблокировать пиратское приложение в Google Play

Мосгорсуд на днях удовлетворил требование S.B.A. Music Publishing (входит в Warner Music Russia) к Google LLC о блокировке приложения «Music Downloader — Free MP3 Downloader», рассказали «Ъ» в пресс-службе суда. В исковом заявлении компания просила обязать Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для распространения нелегальных копий трех песен российской группы Cream Soda в этом приложении (очевидно, речь идёт о песнях «Комета», «Солд Аут» и «Никаких больше вечеринок»).

В Warner и Google отказались от комментариев.

Представитель компании-истца Роман Лукьянов заявил, что это первое в России решение по новому закону о блокировке приложений, нарушающих авторские права, который вступил в силу 1 октября.

Согласно закону, Роскомнадзор по обращению правообладателя и после решения суда направляет владельцу магазина приложений уведомление о нарушении авторских прав в конкретном приложении. Владелец магазина должен уведомить разработчика приложения об ограничении доступа к пиратскому контенту. В случае, ели это требование не будет выполнено, магазин должен заблокировать данное приложение. При неисполнении магазином этой обязанности соответствующее требование приходит операторам связи.

Это не единственный иск в рамках исполнения положений нового закона. Аналогичные требования в суды уже поступили от трех лейблов — Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing и Universal Music. Они требуют заблокировать приложения с пиратскими копиями песен Элджея, Артура Пирожкова и Светланы Лободы.

Ответчиком по искам должна выступить и Apple, так как данные приложения размещаются также в App Store. Речь идет о «Музыка офлайн скачать музыку», PewPee и «iMus — музыкальный плеер».

Google и Apple никак не комментируют эту ситуацию.

Первое решение спровоцирует волну аналогичных исков, но их будет гораздо меньше, чем заявлений о блокировке сайтов, ведь пиратских приложений в целом меньше, считает Роман Лукьянов. К тому же в рамках магазинов приложений эффективно работает процедура DMCA, основанная на американском законе об авторском праве, указывает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Прослушивание музыки и потребление другого контента уходят в смартфоны, туда мигрируют и пираты, так что новый механизм будет востребованным у правообладателей, полагает зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Но, например, если пиратское приложение было переименовано, придется подавать новый иск — так приложения смогут уходить от блокировки, предупреждает он.

Важнее, добавляет глава Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко, решатся ли суды блокировать приложения на постоянной основе, и то, как такие решения будут исполняться на практике.

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