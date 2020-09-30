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30.09.2020

1 октября вступает в силу закон о блокировке пиратских приложений

Роскомнадзор обязан будет устанавливать владельца платформы, на которой размещена программа-нарушитель, указав в соответствующем уведомлении автора и правообладателя, а владелец площадки — в течение суток извещать хозяев приложений, после чего те должны в течение ещё одного дня заблокировать доступ к противоправному контенту

blokirovka piratskyh prilozhooh  

Поправки, внесённые в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» касаемо так называемых «пиратских приложений», вступают в силу 1 октября 2020 года. Соответствующий федеральный закон №177-ФЗ предусматривает блокировку мобильных приложений, которые нарушают авторские и смежные права.

После получения обращения с жалобой от правообладателя, Роскомнадзор в течение трёх рабочих дней должен определить владельца информационного ресурса, на котором разместили нарушающее авторские права приложение. После этого надзорное ведомство должно направить владельцу такого ресурса электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием ограничить доступ к информации.

В свою очередь, владелец платформы должен в течение одного рабочего дня после получения уведомления проинформировать о случившемся владельца приложения. Он также обязан уведомить владельца о необходимости незамедлительно ограничить доступ к указанным объектам авторских и смежных прав.

Сделать это владелец приложения должен в течение ещё одного рабочего дня после получения уведомления от владельца ресурса. В противном случае, последний должен будет ограничить доступ к самому приложению.

Если же владелец ресурса не сделает этого, то операторам связи будут направлены сведения, чтобы те сами приняли меры по ограничению доступа к приложению.

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По словам инициаторов закона, новая мера направлена на совершенствование механизма защиты авторских прав в Сети. Раньше у Роскомнадзора была возможность требовать блокировки пиратского контента только на сайтах.

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