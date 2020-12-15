Власти Москвы отследят нарушителей антиковидных мер в соцсетях

Данные из социальных сетей могут стать основанием для начала административного расследования в отношении организаций, нарушивших правила работы в условиях пандемии коронавируса, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков:

«Любая информация – фото, видео – в том числе из соцсетей могут быть основанием для начала административного расследования».

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«Дальше собирается вся доказательная база, — отметил Данчиков, — проводятся контрольные мероприятия. Только по совокупности доказательств принимается окончательное решение».

С такими барами, кафе и ресторанами, по его словам, будет впоследствии проводиться проверка выполнения ими сантребований. Ранее сообщалось, что именно после появления в интернете фотографий «безмасочников» на концертах «Кипелова», Филиппа Киркорова, Николая Баскова, «Басты» и других артистов в отношении организаторов возбуждались административные дела.

Ледовому дворцу придется заплатить штраф за концерт Басты, видео с которого недавно появилось в сети и возмутило пользователей. За нарушение санитарных норм в период пандемии с него взыщут почти полмиллиона рублей:https://t.co/xCEHH6CJCN — Аргументы и факты (@aifonline) December 4, 2020

🤷🏻‍♀️ Кипелов решил повторить опыт Басты и тоже устроил концерт с соблюдением «социальной дистанции» в Adrenaline Stadium, а сегодня клуб опечатал Роспотребнадзор Теперь заведению грозит либо штраф на 500 тысяч рублей, либо закрытие на 90 сутокhttps://t.co/mmpUjTaU1P pic.twitter.com/oOFSMvRRsO — Соседка (@SosedkaMoscow) December 5, 2020

Введенные из-за COVID-19 ограничения, по словам Данчикова, нарушают около 10% столичных предприятий, тогда как большинство заведений и предпринимателей ведут себя добросовестно. «Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», — отметил он.

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