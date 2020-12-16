Московский Депздрав за 5,5 млн рублей отмониторит соцсети, блоги и СМИ

Департамент здравоохранения Москвы выделил 5 млн 450 тысяч рублей на получение доступа к системе мониторинга упоминаний в интернете в 2021 году. Соответствующий тендер «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет обеспечить Депздраву доступ к системе, которая будет мониторить и анализировать упоминания заданных объектов в СМИ, соцсетях, блогах, мессенджерах и других ресурсахhttps://t.co/QNEj6ggpSB — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 16, 2020

Подрядчик должен будет обеспечить Депздраву доступ к системе, которая будет мониторить и анализировать упоминания заданных объектов в СМИ, соцсетях, блогах, мессенджерах и других ресурсах.

Как указано в тендере, услуга должна позволять использовать систему мониторинга и анализа социальных медиа в рамках ее функциональных возможностей, обеспечивающих:

Возможность самостоятельной настройки тем мониторинга при одновременном отслеживании – не менее 70 (семидесяти) тем;

Суммарный сбор данных по темам Заказчика – не менее 3 000 000 сообщений в месяц, включая удаленные темы;

Возможность настройки автоматической разметки (тегирования) сообщений по заданным поисковым словам – не менее 100 (ста) тегов на тему;

Возможность настройки тем мониторинга для отслеживания сообщений конкретных источников, авторов или сообществ.

Мониторинг охватит в чесле прочего сайты отзывов (Irecommend, Yell.ru, Otzovik.com, SPR.ru, Banki.ru), интернет-магазины (Ozon, Svyaznoy.ru, Euroset.ru, Mvideo.ru и другие), маркетплейсы (Яндекс.Маркет, Booking.com и другие), а также Google Maps и Яндекс.Карты.

Система должна обеспечивать возможность сбора ретроспективных данных за год, говорится в документации к тендеру, а также автоматически удалять нерелевантные сообщения с использованием тематических фильтров («Нецензурная лексика», «Объявления о продаже», «Сбор средств для помощи», «Реклама заработка в интернете», «Автомобильные аварии», «Дубли», «Бьюти услуги», «Кулинарные рецепты» и «Розыгрыши»).

На основе анализа система будет формировать автоматические отчеты об упоминаниях определенных слов. Какие именно слова подлежат мониторингу – в документах не указано. Однако там отмечается, что система должна будет определять «индекс лояльности» – отношение количества позитивных сообщений к негативным.

Вероятнее всего речь идет о системе Brand Analytics от компании «Палитрумлаб». В 2018 и 2019 году Депздрав закупал доступ к системе мониторинга у этой компании. Три контракта за предыдущие два года были заключены по цене размещения, поскольку «Палитрумлаб» оказывался единственным участником аукционов.

Если московские власти и в этот раз заключат договор по цене размещения, то потратят на мониторинг на 48% больше, чем в этом году, поскольку предыдущий контракт обошелся в 3,7 млн рублей, отмечает «МБХ Медиа».

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