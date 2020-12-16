Минцифры предлагает использовать ИИ в работе семи ведомств

Минцифры подготовило предварительный список проектов с использованием нейросети в госорганах, сообщает РБК. Решения в сфере искусственного интеллекта в 2023–2024 годах будут внедрять в Министерстве внутренних дел (МВД), Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), Минздраве, Минпромторге, Федеральной налоговой службе (ФНС), Росреестре и Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

МВД использует ПО для идентификации и поиска лиц, выявления взаимосвязей между событиями, а также анализа биоматериала для определения внешних анатомических признаков (цвет глаз, волос, форма лица, головы).

МЧС хочет использовать ИИ для анализа изображений: находить на спутниковых снимках и ортофотопланах пожары, подтопления, наводнения, разрушения, ДТП и т.п.

Минздрав будет выявлять новообразования и признаки COVID-19 на КТ-изображениях, снимках с микроскопов, данных лучевой диагностики.

Минпромторг создаст чат-бот, который будет консультировать пользователей по доступным мерам поддержки. Ведомство также намерено использовать технологию при анализе документов заявителей.

ФНС задействует нейросеть для внедрения голосового ассистента для консультаций, а также для создания классификаторов по вновь поступающим вопросам и товарным наименованиям.

Росреестр намерен распределять документы по типам, а также анализировать изображения, с помощью которых сможет различать объекты капитального строительства.

ФФОМС планирует создать сервис моделирования тарифов на оказание медицинской помощи; напоминать о визите к врачу и записи, собирать обратную связь, создать голосового помощника для «умных» колонок.

В российском офисе ABBYY считают, что текущий уровень развития технологии ИИ позволит реализовать все указанные проекты, но успех их внедрения во многом будет зависеть от конкретной проектной команды и готовности к изменениям и адаптации существующих бизнес-процессов. В Сбербанке ключевым моментом назвали наличие не технологий, а человеческих и технологических ресурсов. В КРОК отметили, что часть представленных идей уже существует на рынке в виде готовых отечественных решений и платформ.

В ноябре сообщалось, что МВД готово потратить 55 млрд руб. на внедрение нейросети, которая будет составлять фотороботы преступников, а также выявлять взаимосвязи между правонарушениями серийного.

В Минцифры сказали, что финальный документ по внедрению ИИ в работу госорганов будет сформирован после одобрения проектов всеми заинтересованными ведомствами.

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