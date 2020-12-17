Челнинские власти требуют от школ повлиять на учеников, подписанных на группы про ФБК и Навального

Мэрия Набережных Челнов разослала директорам школ города письмо с требованием выяснить, сколько учеников подписаны на «деструктивные» группы в соцсетях, рассказал «Медиазоне» координатор региональных отделений профсоюза «Альянс учителей» Иван Дроботов. Отправителем письма (копия есть в распоряжении «Медиазоны») указана Татьяна Бросалина. На сайте администрации города Татьяна Григорьевна Бросалина упоминается как заведующая сектором воспитания и дополнительного образования детей управления образования. Письмо разослано по электронным адресам 29 школ и гимназий Набережных Челнов.

«Деструктивные» группы из списка мэрии: ФБК, «Он нам не царь», «Поясни за шмот», «Душа пацана»https://t.co/zmNmXwKPAy — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 17, 2020

До 17 декабря учебным заведениям необходимо было отправить администрации города заполненную таблицу с данными о номере школы, количестве «выявленных несовершеннолетних» и ссылками на группы, в которых они состоят. Также учебные заведения должны сообщить о «планируемых профилактических мерах воздействия». Отправитель письма просит «отнестись серьезно» и отмечает, что письмо предназначается для служебного пользования.

К письму прилагается и список «деструктивных» групп. Всего в нем перечислены 55 групп «ВКонтакте», объединенные по четырем темам: «пропаганда нетрадиционного ислама», «националистические», «хулиганские» и «политические».

К первой теме относятся группы «Счастье в Исламе», «Жены арестованных мусульман», «Коран и Сунна в понимании саляфов» и еще 13 групп. В «националистические» группы входят паблики «Тесак — фан-сообщество», «Народная Самооборона», «Призрак майдана», «Акции протеста», РФО «ПАМЯТЬ», «Русские против Путина», «Русские против самозванца». «Хулиганскими» отправитель называет группы «Челнинский модник», «Поясни за шмот», «Душа пацана» и Ultras shop Chelny. В разделе «политические» больше всего «деструктивных» примеров, 18 групп, в частности: «Он нам не Царь!», «Свободные новости», ФБК, «Команда Навального Казань», «Барака Обама», «дональд трамп», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь!», Free Speech.

Потому что очень деструктивно знать, что у Метшина и Минниханова часов свыше на 100 млн. Не порядок! https://t.co/FV6vWFdkS6 — Штаб Навального в Казани (@teamnavalny_kzn) December 16, 2020

Отправителем письма указана Татьяна Бросалина. На сайте мэрии Татьяна Григорьевна Бросалина упоминается как заведующая сектором воспитания и дополнительного образования детей управления образования. Бросалина подтвердила «Медиазоне», что отправляла такое письмо, отметив, что инициатива принадлежала антитеррористической комиссии Татарстана.

По словам чиновницы, в ходе мониторинга педагоги не собирают личные данные школьников, а только выясняют количество учащихся среди подписчиков перечисленных групп. «Это в рамках профилактической работы, здесь ничего такого нет. Тут разговор абсолютно не про политику. Никакие права и свободы ребенка не нарушаются», — ответила Бросалина на вопрос, почему среди «деструктивных» групп называются оппозиционные политические паблики.

«Медиазона» также обнаружила, что документ со списком групп, был создан 7 декабря «Алиной А. Тищенко». Как полагает «Альянс учителей», Тищенко — это главный специалист отдела по связям с общественностью управления информационной политики исполнительного комитета Набережных Челнов.

В письме также содержится просьба указать «планируемые профилактические меры воздействия» на школьников, которые окажутся участниками указанных групп.

По мнению «Альянса учителей», высказанного в беседе с The Insider, происходящее — это «попытка ввести цензуру, наказать школьников за инакомыслие и критическое отношение к власти». «Это создает атмосферу страха и недоверия в отношениях учителей и учеников. Это попытка ограничить доступ к информации, распространение которой полностью соответствует закону. Это непедагогично, учителя не должны выполнять полицейские функции, и не соответствует должностным обязанностям и профессиональному стандарту педагога», — заявили в «Альянсе учителей».

.

.

.