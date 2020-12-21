Роскомнадзор заявил о выявлении более тысячи коронафейков в 2020 году

Роскомнадзор ограничил в 2020 году доступ более чем к 1 тыс. недостоверных материалов о коронавирусной инфекции, среди которых ложная статистика заболеваний и смертности, а также информация о продаже поддельных лекарств, справок и пропусков.

Роскомнадзор заблокировал более тысячи фейков о коронавирусной инфекции на основании требований Генпрокуратуры РФ. Представители ведомства рассказали о содержании недостоверных материаловhttps://t.co/GXq8hvachH pic.twitter.com/0WdWsPoR6m — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 20, 2020

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства:

«В большинстве из них содержались сведения об умышленном распространении вируса через процедуру тестирования и вакцинации, ложной статистике о числе заражений и смертей, продаже поддельных лекарств для лечения коронавирусной инфекции и мошеннических сайтах, предлагающих населению справки и пропуска».

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При этом член Общественной палаты, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уверена, что реальная цифра фейков на тему коронавируса гораздо выше — порядка 14,5 тыс. ложных сообщений и материалов: «По нашим данным, с октября по 10 декабря был выявлен 6631 фейк о COVID-19, из них 1476 — о вакцине».

Причиной их массового распространения, по ее мнению, является плохая работа социальных сетей по блокировке недостоверной информации на своих площадках.

В свою очередь, в «Одноклассниках» заявили, что к очевидным фейкам, как, например, к информации о защите от коронавируса с помощью молотого перца в супе, доступ ограничивается. Когда речь идет о неподтвержденных, но и не опровергнутых данных, они не блокируются.

Во «ВКонтакте» сказали, что закрывают доступ к информации, которая вводит в заблуждение. Также там реагируют на сигналы пользователей и регуляторов, добавили в пресс-службе.

Однако статистику Роскомнадзора сложно назвать безупречной, поскольку известны случаи предъявления претензий серьёзным изданиям за публикации, в которых была использована официальная информация из медицинских учреждений, та же судьба постигла некоторые журналистские расследования, и в достаточно большом количестве наказывались обычные пользователи за выражение своего мнения и даже шутки.

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