В России создадут «реестр соцсетей», обязывающий его участников цензурировать контент

Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, следует из поправки депутатов Александра Хинштейна и Сергея Боярского, внесенной в Госдуму в понедельник. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей, разработчиками которого являются депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Очевидно, речь идёт об «отправленном на антресоль» проекте закона №223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части установления особенностей распространения информации в публичной сети)». Напомним, изначалько документом в законодательство вносилось понятие «оператора социальной сети», в обязанности которого входит создание представительства на территории РФ, ограничение доступа или удаление запрещённой российскими законами информации и копий такой информации, хранение в течение 3-х месяцев удалённой информации, предоставление ежеквартальных отчётов о рассмотрении соответствующих заявлений об удалениях, а также публикация таких отчётов. Но после того, как закон был принят в первом чтении, его дальнейшее принятие затянулось более чем на три года.

По задумке авторов новых поправок — Александра Хинштейна и Сергея Боярского — в течение трех дней после внесения соответствующего сервиса в реестр соцсетей провайдер должен идентифицировать владельца сети и передать данные ведомству. Поправка обяжет соцсети выявлять и блокировать противоправный контент. Это детская порнография, информация, вредная для детей, пропаганда наркотиков, самоубийств, а также реклама интернет-казино и дистанционной продажи алкоголя.

Депутаты предложили создать реестр соцсетей и вносить в него сайты, которые посещают более 500 тысяч пользователей из России в сутки. Участники реестра должны будут удалять незаконный контент и публикации с «явным неуважением» к обществу и государствуhttps://t.co/3kO9Gpeow9 — Стартапы и бизнес (@vcru) December 21, 2020

Соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. В реестр будут вносить ресурсы, в которых число пользователей из России превышает 500 тысяч в сутки.

Три белых коня бешеного принтера: Александр Хинштейн, Андрей Альшевский и Сергей Боярский.

Мы, кстати, согласны, принимайте, а то дел мало что-то в работе. https://t.co/ntwut6ai5s pic.twitter.com/0cvDStIxJ7 — Pavel Chikov (@pchikov) December 21, 2020

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