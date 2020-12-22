Депутаты запретили публиковать сведения о силовиках и чиновниках

Госдума приняла в III чтении закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, даже если нет угрозы их жизни. Авторами поправок выступила группа депутатов во главе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Госдума утвердила закон о запрете публиковать сведения об имуществе силовиков и чиновников

Законодательная инициатива также ограничивает распространение информации об их частной жизниhttps://t.co/vVQ54KHL66 pic.twitter.com/tT4MwXychv — Русская Пресса (@RussianPressa) December 22, 2020

Депутаты отметили, что в интернете всё чаще «несанкционированно» публикуют данные силовиках, военнослужащих и сотрудниках контролирующих органов, что «препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

Запрет касается судей, прокуроров, следователей и дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ, СК и органов внутренних дел, осуществляющих охрану общественного порядка, исполнение приговоров и постановлений судов, а также военнослужащих внутренних войск МВД, органов военной полиции и Росгвардии. В документе уточняется:

«В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства».

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Распространять сведения о них можно будет только по решению суда при расследовании уголовного дела или после разрешения «должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность».

Ранее адвокат «Агоры» Станислав Селезнев заявлял, что таким образом законодатели «пытаются узаконить сложившуюся в России практику, когда, например, Росреестр на незаконных основаниях исключает данные о владении недвижимостью некоторыми лицами».

«И если сейчас Росреестр делает это, нарушая закон, то данный законопроект может стать прекрасным основанием для объяснения такой деятельности Росреестра», — считает он, также подчёркивая, что закон посягает на свободу СМИ, обеспеченную десятой статьей Европейской конвенции.

Госдума приняла законопроект, который позволит скрывать данные о силовиках, даже если нет угрозы их жизни. Запрет на выдачу любых данных.

Им можно делать что угодно — травить лидеров, сажать активистов, фабриковать уголовные дела, но данные о них скрыты.

Полицейское государство pic.twitter.com/1PxhtCBteQ — Николай Ляскин (@nlyaskin) December 22, 2020

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