Цензор-пакет о клевете и хулиганстве принят в I чтении

Государственная дума приняла в первом чтении два законопроекта авторства единоросса Дмитрия Вяткина, усиливающих цензуру в Рунете. Обе инициативы ранее были поддержаны комитетом по госстроительтству и законодательству ГД, после чего рекомендованы к принятию парламентом.

Законопроект №1074941-7 «О внесении изменений в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части уточнения ответственности за хулиганство)» был принят большинством голосов, кроме части депутатов оппозиционных фракций. Предлагаемые проектом закона поправки вносят в УК норму о наказании за «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».

За данное правонарушение будет полагаться уже существующее в законодательстве наказание — штраф в 300 тыс.-500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Депутаты оппозиционных фракций назвали данный законопроект «ничем не мотивированным», по которому можно будет наказывать «за всё, что угодно». Также их возмутило внесение документа на рассмотрение во втором чтении на следующий день, поскольку невозможно за это время подготовить свои замечания к нему, а также внести поправки. Народные избранники просили отложить рассмотрение на другой день, апеллировали к решению Верховного суда РФ, но председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сидящие в зале парламентарии получили гарантированные Конституцией права принимать законы и мнение ВС РФ лишь принимать к сведению.

Позже Сергей Иванов (ЛДПР) заявил, что принимаемые в авральном порядке законы обусловлены Хабаровском, Беларусью, и законотворцам надо бы заняться борьбой с причинами возмущения людей, а не последствиями.

Законопроект №1074945-7 «О внесении изменения в статью 128-1 Уголовного кодекса Российской Федерации» устанавливает уголовную ответственность за клевету, причём с использованием интернета или СМИ — ещё и повышенную, также был принят большинством голосов.

По мнению Вяткина, существующая правоприменительная практика данной статьи «стремится к нулю», поскольку работает лишь в отношении СМИ, которые «уголовный кодекс чтят», поэтому:

«У нас вся клевета переместилась в интернет».

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По его словам, клевета в Сети фактически не наказуема, поскольку там можно скрыться за «кличкой» (никнеймом). Вяткин не обошёлся без пафоса, заявив, что сейчас клеветой признаётся деяние лишь в отношении конкрентых личностей, но если кто-то написал, например, «про врачей и оскорбил их», это тоже является клеветой, поэтому расширение понятие клеветы является востребованной на данный час новеллой.

Ранее Вяткин заявлял: «Телеграм-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть «Живой журнал». Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации».

За обычную клевету Вяткин предлагает наказывать граждан штрафом до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Для клеветы в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, предлагается установить штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы и иного дохода осуждённого за период до одгого года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Эсер Игорь Моляков в выступлении перед голосованием назвал «мистикой» новеллу про «неопределённый круг лиц», поскольку не понятно, кого это коснётся, кого защитит этот закон. Вяткин заявил, что это коснётся «определённых коллективов, представителей профессий».

Либерал-демократ Дмитрий Пьяных заявил, что «воронков на всех может не хватить», поскольку этот законопроект может коснуться и критики в соцсетях, посоветовав также авторам почитать подобные ресурсы.

«Словом и убить можно, особенно тех людей, которые служили долгие годы в стране», — постарался парировать Вяткин, но по сути ничего не ответил на реплику оппонента.

Иванов напомнил, как Путин в 2016 году заявил, что применять уголовку в отношении клеветы — это излишняя мера. «Неужели вы считаете себя умнее нашего президента?» — закончил он свой спич.

Ольга Алимова (КПРФ) тоже напомнила отношение граждан к депутатам в Сети, в частности — о прозвищах партий («партия жуликов и воров», «шародувы», т.п.), и если это запрещать, придётся сажать всех. «Но хватит ли тюрем?» — сказала она.

Её однопартиец Николай Коломейцев отметил, что Вяткин не озвучил никакой статистики от пострадавших из-за клеветы в интернете, а также предлагает размытый по своей сути закон.

Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил схожесть нового законопроекта с пресловутой «статьёй 282», усомнившись в необходимости сажать людей в тюрьму за слова.

Другие докладчики также высказали опасения в цензурном характере законопроекта. Фракции ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ не стали голосовать за этот законопроект, однако голосов «Единой России» для принятия в первом чтении хватило.

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