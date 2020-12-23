Госдума позволила блокировать интернет-ресурсы за правила модерации

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который даёт Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие ограничения в отношении российских СМИ. Под действие документа подпадают такие крупнейшие платформы, как YouTube, Facebook и Twitter. Помимо блокировки им может грозить замедление трафика и/или штраф в 3 млн руб.

Владелец ресурса, как следует из документа, может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если станет ограничивать распространение пользователями общественно значимой информации в России. Статус нарушителя уполномочены присваивать Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России. Ограничение применимо и к материалам зарегистрированных СМИ. Список нарушителей будет вести Роскомнадзор.

Интернет-ресурсы могут подвергнуться санкциям за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Роскомнадзор переживает за российские СМИ и предупреждает о цензуре на YouTube https://t.co/FrpGDdcnbw Иронично! — Медиазона (@mediazzzona) November 13, 2020

Может теперь Соловьев будет попадать в топ Youtube?https://t.co/KQKXTvmc6m — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 23, 2020

В ноябре Роскомнадзор советовал российским СМИ покинуть YouTube из-за участившихся случаев применения администрацией видеохостинга блокировок, маркировок, предупреждений и других ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Ведомство тогда назвало это «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

Ранее YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, в среди них — стрим на канале Соловьев Live «Битва за Белоруссию» и аккаунт издания «Царьград». Также видеохостинг пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». В связи с этим Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения. «Российские власти потихоньку начинают кампанию против YouTube, им не нравится сколько людей смотрит ролики на сервисе, который они никак не могут контролировать», — отметила тогда редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.

Как считает руководитель «РосКомСвободы» Артем Козлюк, называть цензурой подобные действия нельзя — в данном случае мы видим модерацию ресурса:

«YouTube или другая соцсеть — это частный корпоративный портал, и владелец вправе устанавливать свои правила. Есть администрация, которая рассматривает обращения, модерирует группы, каналы, паблики и сама решает, что является допустимым, а что нет. У Pornhub одни меры допустимого, у Facebook — другие».

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