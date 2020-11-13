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13.11.2020

Роскомнадзор советует российским СМИ покинуть YouTube

Надзорное ведомство мотивирует это тем, что участились случаи применения видеохостингом «блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений» в отношении материалов средств массовой информации РФ, поэтому следует переходить на отечественные ресурсы

Lenin i YouTube  

Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний, а не YouTube для размещения своих видеоматериалов:

«Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

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«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)», — также заявило надзорное ведомство.

Ранее YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, в среди них — стрим на канале Соловьев Live «Битва за Белоруссию», а также аккаунт издания «Царьград». На днях видеохостинг пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Об этом сообщило само СМИ в своем аккаунте в Twitter. В связи с этим Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения. Сейчас в начале просмотра ленты RT на YouTube предупреждения не появляются. Кроме этого, по словам издания Украина.Ру, хостинг удалил материал, посвящённый конспирологической версии крушения MH17 в небе над Донбассом — в данный момент фильм также доступен на YouTube, правда, с возрастными ограничениями.

Заявление Роскомнадзора о цензуре американского видеохостинга и необходимости перехода на отечественные ресурсы вызвало среди пользователей Рунета ироничную реакцию:

«Заботливому РКН и другим борцам с цензурой нужно просто внести изменения в закон о СМИ и обязать размещать новости и видео только в отечественных сервисах. И всех граждан РФ обязать смотреть новости и видео только на отечественных сервисах», — советует Telegram-канал «Телеком-ревью».

«Российские власти потихоньку начинают кампанию против YouTube, — считает редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая, — им не нравится сколько людей смотрит ролики на сервисе, который они никак не могут контролировать. И это уже не ролики с котиками, а роликами с врачами о ковиде, расследованиях и пр. Плюс не очень нравится, что американский YouTube стал хорошо зарабатывать на русском контенте. Сегодня Роскомнадзор официально «рекомендовал» российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний. Плюс, насколько я знаю, администрация Президента дала неофициальное поручение крупнейшим медиахолингам запустить собственные сервисы для пользовательского контента — русскую альтернативу YouTube. И холдинги уже над этим работают изо всех сил».

«Роскомнадзор предложил СМИ размещать видео на российских хостингах, потому что на американских лютует цензура. Мы, пожалуй, подождем, когда РКН откроет свой видеохостинг, чтобы размещать видео сразу у них!» — жизнерадостно заявляет Znak.com.

«Возникает вопрос, а телеграм уже можно считать российской платформой?!» — вопрошает «Канал им.Голдстейна».

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Не меньший резонанс вызвало открытие канала Роскомнадзора в мессенджере Telegram, который ведомство несколько лет подряд пыталось заблокировать, но потом отказалось от этой затеи. Естественно, и эту новость пользователи встретили соответствующим образом:

Очевидно, количество мемов за эти сутки возрастёт в десятки раз, и соцсети сами падут под тяжестью загрузок.

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