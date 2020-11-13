Роскомнадзор советует российским СМИ покинуть YouTube

Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний, а не YouTube для размещения своих видеоматериалов:

«Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

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🖥 Роскомнадзор рекомендует российским СМИ размещать видеоматериалы на отечественных платформах. Подробнее: https://t.co/7XDYxSq6eq pic.twitter.com/1SfFE98Gh0 — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)», — также заявило надзорное ведомство.

Ранее YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, в среди них — стрим на канале Соловьев Live «Битва за Белоруссию», а также аккаунт издания «Царьград». На днях видеохостинг пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Об этом сообщило само СМИ в своем аккаунте в Twitter. В связи с этим Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения. Сейчас в начале просмотра ленты RT на YouTube предупреждения не появляются. Кроме этого, по словам издания Украина.Ру, хостинг удалил материал, посвящённый конспирологической версии крушения MH17 в небе над Донбассом — в данный момент фильм также доступен на YouTube, правда, с возрастными ограничениями.

Заявление Роскомнадзора о цензуре американского видеохостинга и необходимости перехода на отечественные ресурсы вызвало среди пользователей Рунета ироничную реакцию:

Симоньян сейчас побежит на российские площадки. Все будет нормально — VL (@airled1) November 13, 2020

«Заботливому РКН и другим борцам с цензурой нужно просто внести изменения в закон о СМИ и обязать размещать новости и видео только в отечественных сервисах. И всех граждан РФ обязать смотреть новости и видео только на отечественных сервисах», — советует Telegram-канал «Телеком-ревью».

Пора и Царьграду уйти из русофобского Твиттера. — Irina Kiseleva (@Ikicel) November 13, 2020

«Российские власти потихоньку начинают кампанию против YouTube, — считает редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая, — им не нравится сколько людей смотрит ролики на сервисе, который они никак не могут контролировать. И это уже не ролики с котиками, а роликами с врачами о ковиде, расследованиях и пр. Плюс не очень нравится, что американский YouTube стал хорошо зарабатывать на русском контенте. Сегодня Роскомнадзор официально «рекомендовал» российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний. Плюс, насколько я знаю, администрация Президента дала неофициальное поручение крупнейшим медиахолингам запустить собственные сервисы для пользовательского контента — русскую альтернативу YouTube. И холдинги уже над этим работают изо всех сил».

Вот всегда такие рекомендации поддерживал и поддерживаю. Еще со времен, как в Чечне запилили свой инстаграм с Кадыровым. — Вася (@mr_cretino) November 13, 2020

«Роскомнадзор предложил СМИ размещать видео на российских хостингах, потому что на американских лютует цензура. Мы, пожалуй, подождем, когда РКН откроет свой видеохостинг, чтобы размещать видео сразу у них!» — жизнерадостно заявляет Znak.com.

Роскомнадзор рекомендовал СМИ не размещать видео на YouTube из-за цензуры, лишающей россиян объективной информации. pic.twitter.com/TzkZdCoeoq — A.L.F. (@alf_julius) November 13, 2020

«Возникает вопрос, а телеграм уже можно считать российской платформой?!» — вопрошает «Канал им.Голдстейна».

Роскомнадзор рекомендует российским СМИ не пользоваться YouTube. Спасибо за рекомендацию. — Dmitry Kolezev (@kolezev) November 13, 2020

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Не меньший резонанс вызвало открытие канала Роскомнадзора в мессенджере Telegram, который ведомство несколько лет подряд пыталось заблокировать, но потом отказалось от этой затеи. Естественно, и эту новость пользователи встретили соответствующим образом:

Будет очень круто, если @telegram Вас заблокирует. Вполне справедливое завершение истории! 👍🏻 — Павел Чупрунов (@PavelChuprunov) November 13, 2020

Роскомнадзор перестал сопротивляться и сам пришёл в Telegram https://t.co/okkffmG4J1 — Открытые медиа (@OpenMedia_io) November 13, 2020

Роскомнадзор: Гнев, Торг, Депрессия.

Роскомнадзор: Заводит канал в Telegram. — Капибарыня (@YulyaNaprimer) November 13, 2020

Не можешь победить — сделай вид, что и не пытался https://t.co/wktbibPACm — Дождь (@tvrain) November 13, 2020

Роскомнадзор два года пытался заблокировать телеграм, а потом завел там канал https://t.co/2nmvBbqjMN pic.twitter.com/gMO4IrrG9c — Медиазона (@mediazzzona) November 13, 2020

Очевидно, количество мемов за эти сутки возрастёт в десятки раз, и соцсети сами падут под тяжестью загрузок.

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