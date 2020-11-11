Роскомнадзор встаёт на защиту конспирологов

Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть доступ к материалам портала «Украина.ру»:

«Американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году».

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Как сообщает само интернет-издание, фильм представляет собой альтернативный взгляд на события, произошедшие в зоне военного конфликта в 2014 году.

⚡️ Роскомнадзор потребовал от компании Google вернуть доступ к материалам издания «Украина.ру». Подробнее: https://t.co/hFThzT1qLD pic.twitter.com/gKXYGECUx8 — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 11, 2020

Согласно официальной версии, принятой за рабочую следствием в Нидерландах, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлёта был поражён ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Государственная прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к катастрофе гражданина России Игоря Стрелкова-Гиркина, командовавшего силами сепаратистов летом 2014 года, и троих его подчинённых (два гражданина России и один гражданин Украины). Согласно выводам JIT, данный «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС России и был доставлен на Украину из России в день катастрофы, а после запуска ракеты, сбившей самолёт, был возвращён обратно на российскую территорию.

Опубликованный на канале «Украины.Ру» видеоматериал основан на расследовании украинского журналиста Андрея Лактионова. Автор сделал акцент на версии о причастности украинских ВВС к крушению «Боинга».

«Файл был загружен на канал заранее, но должен был появиться в открытом доступе 12 ноября», — сообщает издание, но модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его ещё до премьеры.

Вполне возможно, данный материал «попал под раздачу» в рамках борьбы интернет-сервиса с теориями заговора и распространением фейков.

«Подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении РКН к Google.

Накануне этого Роскомнадзор потребовал от Twitter разблокировать аккаунт «Комитета защиты национальных интересов». В социальной сети заблокировали расследования фактов «иностранного финансирования политической деятельности организаций в России».

В разделе «О проекте» на сайте комитета сказано, что создатели ресурса занимаются «системным информированием людей о деятельности иностранных агентов на территории нашей страны».

Сайт зарегистрировали в июне 2020 года. Аккаунт «комитета» в Twitter создали в сентябре, к моменту блокировки у него было 103 фолловера. На страницу «Комитета защиты национальных интересов» в Facebook подписано чуть больше 800 аккаунтов.

Посты организации носят провластный характер, а публикуемые ими сообщения выглядят скорее как основанные на теории заговора инсайды — никакими авторитетными источниками свои разоблачения авторы почему-то решили не подкреплять.

Но тем не менее, внимание и симпатию российского надзорного ведомства «комитет» привлёк. В пользовательской же среде требования российского надзорного ведомства «унять западную цензуру», а также представителей провластных структур — наказать популярные платформы, вызвали в основном иронию:

А полистайте паблик этого несуразного "Комитета", вам понравится, обещаю! Одни только ярлыки обвинения "Выступал против поправок в Конституцию" чего только стоят! Умиляться сюда: https://t.co/jNVzmY6WgK pic.twitter.com/ADrOuJOYuA — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) November 10, 2020

Правильно! Нам как никогда прежде нужен закон о запрете цензуры в Твиттере https://t.co/5NeDupfHik — snorri (@snorri51) November 11, 2020

Одни дармоеды вступились за других дармоедов. — Токсик Авенджер (@sitizen_toxi) November 10, 2020

Да ерунда какая , пусть Роскомнадзор Телеграмм канал создаст , а там уже опишет свою проблему с ссылкой на Твиттер https://t.co/fcVVcXsHQs — ✯Red Kim✯ (@Kim_Chen_Un) November 10, 2020

Роскомнадзор уверен в объективности заблокированных материалов? Абсолютно? Он хоть читал этот бред? — Начальник паники (@Panikushka5063) November 10, 2020

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Что последует со стороны РКН, если его письма будут обеими платформами проигнорированы, пока неизвестно.

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