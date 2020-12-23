Банки смогут использовать биометрию для удалённой идентификации

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об использовании биометрии (изображения лица и образца голоса) для удалённой идентификации при получении расширенного перечня финансовых и государственных услуг. Все собранные банками данные будут объединены в Единой биометрической системе идентификации, которая получает статус государственной. Информацию из ЕБС в случае согласия физлица для идентификации смогут применять госорганы, органы местного самоуправления, организации финансового рынка, ИП, нотариусы и др.

Сейчас использование таких данных ограничено: их помощью можно только открывать счета и получать кредиты. Принятый законопроект вводит добровольное участие банков с базовой лицензией в сборе биометрии. Банки с универсальной лицензией становятся обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения удалённой идентификации.

Банк России получает право устанавливать условия сбора биометрии в зависимости от видов банковских подразделений и на срок до одного года запрещать удалённую идентификацию в случае неоднократного нарушения организацией требований антиотмывочного законодательства. Передача биометрических данных без использования криптографических средств запрещена. Документ предусматривает сбор данных через МФЦ.

Как говорили ранее эксперты, биометрия со временем получит широкое развитие, это технологический прогресс, который нельзя остановить. Главная задача будет состоять в обеспечении безопасности при обработке и хранении данных.

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