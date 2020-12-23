Соцсети заплатят до 20% выручки за отказ удалять запрещённый контент

Российские парламентарии приняли в третьем чтении закон о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов за отказ удалить запрещенную в РФ информацию по требованию Роскомнадзора. Проект закона вносит поправки в КоАП РФ, в частности, кодекс предполагается дополнить статьей 13.41 («Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Госдума разрешила штрафовать Facebook и Youtube за отказ удалять запрещенный контент — на сумму до 20% выручки https://t.co/u72J8kPlgK — Meduza (@meduzaproject) December 23, 2020

В соответствии с новой статьёй непринятие мер по ограничению требуемого по закону доступа к информации будет наказываться штрафами для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до 4 млн рублей. Аналогичные штрафы предлагается ввести и за неудаление противозаконной информации.

За повторное совершение данных правонарушений штрафы предлагается увеличить вплоть до 8 млн рублей.

Более серьезная ответственность предлагается в законе за неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотических веществ.

Это может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 200 тысяч рублей; на должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей; на юридических лиц — от 3 до 8 млн рублей.

В свою очередь, повторное нарушение данных норм влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 500 тысяч рублей; на должностных лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей; на юридических лиц — от 8 до 15 млн рублей.

Штраф за повторный отказ удалить такие материалы для юридического лица привязали к выручке. Он составит «от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки <…> за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение».

Авторы поправок в пояснительной записке делают акцент на нарушениях, допущенных иностранными соцсетями — такими как YouTube, Facebook и Twitter. Судя по всему, закон был написан в первую очередь для воздействия на данные ресурсы.

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